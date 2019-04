Teatros del Canal celebran 10 años con refrendo del público y nueva temporada

Los Teatros del Canal, que este año cumplen una década de existencia, han presentado este martes las líneas maestras de la próxima temporada, que llegará de la mano de 55 compañías y el refrendo del público, con una tasa de ocupación hasta abril del 83,5%.

Con un presupuesto total de 3,8 millones de euros para levantar seis meses de programación, este espacio de danza y artes escénicas será visitado próximamente por figuras de talla mundial como Frank Castorf, Boris Charmatx y Katie Michell.

La directora de Teatros del Canal, Natalia Álvarez Simó, ha destacado que será una oferta "abierta a todos y todas", tanto en estilo como en públicos, con veinte estrenos absolutos, entre los que destacarán obras como "Mutantes", el nuevo proyecto de Los Bárbaros para octubre centrado en el papel de los adolescentes.

El espacio será testigo también de las primeras puestas en escena de "Renacimiento", a cargo de la compañía La Tristura en abril, o de "Giselle", de la compañía Kor'sia, como cuestionamiento de la feminidad y la masculinidad, ya en mayo.

Además, en diciembre Pablo Remón dirige por primera vez un texto no escrito por él, una versión libre de "Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores", que es una de las últimas obras de Federico García Lorca.

Habrá varios hilos en la programación, como el de la partitura musical como elemento de creación en "Requiem pour L", de Alain Platel y su compañía Les Balles C de la B a partir de "Requiem" de Mozart, o en la ópera creada a partir del cuento "El flautista de Hamelin", coproducción de La Veronal con los Teatros del Canal y el Teatro Real que lleva por título "Into the Little Hill".

Otro de los ejes será el de la recuperación del teatro como elemento de disidencia y su relación con la política, paraguas bajo el que discurrirán las propuestas del israelí Hofesh Schechter, "Grand Finale", o el estreno absoluto de lo nuevo de La Phármaco, "La domesticación", primera parte de la trilogía "Bekristen/Cristianos".

Habrá asimismo un itinerario en torno a creadores "necesarios para entender la historia reciente de las artes escénicas", como Frank Castorf, que estrena en España "Bajazet", Boris Charmatz con "10000 gestes", o Katie Mitchell y el estreno en España de "Orlando".

Creaciones atravesadas por preguntas existenciales habrá varias, como el nuevo montaje de Rocío Molina o el aporte de Angélica Liddell con dos obras sobre la muerte de sus progenitores, también coproducciones de los Teatros del Canal.

En concreto, esta temporada 2019/20 los Teatros del Canal serán coproductores en 25 de los 60 espectáculos, 12 más que el año anterior, y de ellos 15 serán estrenos en España y otros 20 estrenos en la Comunidad de Madrid.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la CAM, Jaime de los Santos, ha subrayado "el altísimo grado de excelencia" alcanzado por estos espacios, "uno de los focos de difusión de referencia de las artes escénicas contemporáneas en España y Europa", ha dicho de ellos.

El político, que ha deseado a los Teatros del Canal "un feliz cumpleaños", ha afirmado ante un posible cambio de gobierno en los próximos comicios autonómicos de mayo y, por extensión, también de dirección en los Teatros del Canal, que "nadie en su sano juicio prescindiría de Natalia Álvarez Simó" tras lo conseguido en las dos últimas temporadas.