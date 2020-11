El Teatro Real regresa hoy con "los 15 últimos minutos más sublimes de la ópera de todos los tiempos" en 'Rusalka'

El Teatro Real estrenará este jueves 12 de septiembre una nueva producción, 'Rusalka' de Antonín Dvorák, que incluye "los quince últimos minutos más sublimes de la ópera", según ha destacado el director musical Ivor Bolton respecto a la valoración de varios expertos.

"Es un gran hito, con uno de los textos más imaginativos que conozco y una escritura musical sublime. Sin duda está en el 'top 10' de óperas jamás compuestas", ha resaltado Bolton sobre esta producción que llega de manera completa al Real, en un momento en el que sigue la amenaza de restricciones e incluso cierre por la pandemia de coronavirus.

"Estamos en una situación incierta y la gestión del teatro es muy complicada, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para salir adelante y no vamos a hacerlo más cómodo. Eso sí, si toca cerrar, pues lo haremos y ya está, pero no es ni la primera ni la segunda opción", ha señalado el director artístico del Real, Joan Matabosch.

Matabosch ha recordado cómo hasta la fecha desde el Teatro Real se ha "encontrado la manera de tirar hacia delante y lidiar con todas las dificultades" y ha puesto como ejemplo la reprogramación de todas las producciones que se vieron afectadas por el cierre de los meses de marzo, abril y mayo --salvo 'Iris', aún por encontrar fecha--.

El pasado mes de septiembre el Teatro Real se vio obligado a suspender una función de 'Un ballo in maschera' por las quejas de algunos asistentes sobre la distancia de seguridad. Tras algunos cambios ya con la anterior producción, en esta ocasión el coliseo seguirá con el 65% del aforo y una butaca libre entre todos los asistentes que no convivan.

Además, se ha adelantado el inicio de las funciones a las 19.30 horas para "garantizar que se termina sobre las 23.00 horas y se puede cumplir con el horario de confinamiento". El teatro ha instalado además más máquinas ultravioletas para mejorar la ventilación y se están haciendo pruebas PCR semanales al elenco.

En el caso de 'Rusalka', el director de escena Christof Loy ha confirmado que no ha cambiado "nada" del montaje inicial para adaptarlo a la situación sanitaria --algo que sí ocurrió con 'Un ballo in maschera'--. "Salvo una escena breve de pocos minutos en que hace tiempo decidimos que era mejor que no saliera el coro en escenario", ha matizado.

'Rusalka', estrenada en Praga en 1901, vuelve al Teatro Real --en coproducción con las Óperas de Dresde, Bolonia, Barcelona y Valencia-- después de casi 100 años sin pisar el coliseo madrileño, con un reparto encabezado por las sopranos Asmik Grigorian y Olesya Golovneva. El Teatro Real ofrecerá diez funciones.

Basada tanto en 'La Sirenita' de Hans Christian Andersen como en 'La campana sumergida' de Hauptmann, es la historia de "una mujer inocente y con buen alma" que está entre dos mundos. Por un lado, decide salir del acuático al mundo terrenal por amor, pero al intentar regresar, se encontrará las puertas cerradas.

"Es una obra que a primera vista puede parecer simple, pero tiene muchas capas psicológicas. Las cosas no son o blanco o negro: ni todos los seres humanos son horribles ni la naturaleza es siempre protectora, sino que puede acoger pesadillas", ha explicado Loy, quien también ha destacado la figura femenina protagonista.

"Es alguien que necesita probar lo que hay afuera. La ópera trata de ese viaje psicológico de alguien que se da cuenta de que el alma que buscaba ya la tenía. Durante este proceso se verán las contradicciones del mundo y culmina con un momento religioso en el que se descubre que la esencia del ser humano es perdonar", ha concluido.