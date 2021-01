El Teatro Real abre sus puertas a cuatro jóvenes creadores en la danza

La compañía IT Dansa, dirigida por Catharine Allard, se presentará en el Teatro Real desde este próximo viernes 22 de enero y hasta el domingo 24 de enero, para interpretar cuatro coreografías de jóvenes creadores.

Estas funciones reemplazan las inicialmente previstas con el Real Ballet de Flandes, que no ha podido viajar desde Amberes debido a la situación generada por la pandemia.

Los espectáculos de los creadores son 'Kaash' (Akram Khan), 'The Prom' (Lorena Nogal), 'In memoriam' (Sidi Larbi Cherkaoui) y 'Whim' (Alexander Ekman). Dos de los trabajos que se presentan en el Real, The Prom y Whim, han sido creados específicamente para IT Dansa y estrenados en el Festival Grec de Barcelona.

El programa ofrece, a través de cuatro miradas distintas, reflexiones sobre el tiempo en la vida del ser humano, desde la memoria al desarrollo vital del individuo. IT Dansa es un proyecto pedagógico creado en 1996 por el Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona, como curso de posgrado para el perfeccionamiento de formación de jóvenes bailarines y bailarinas.

La compañía, integrada por un máximo de 18 bailarines, ha estrenado coreografías tanto de autores noveles como de reconocidos creadores, en una apuesta por la danza contemporánea.

Debido a las nuevas restricciones de movilidad implantadas en la Comunidad de Madrid, se han modificado los horarios de las funciones del sábado 23 de enero, que tendrán lugar a las 17.00 y a las 20.00 horas.

Se mantienen las citas previstas para el estreno, viernes 22, a las 19.30 horas, y la del domingo 24, a las 18.00 horas. El espectáculo se desarrollará íntegro y sin descanso, salvo las breves pausas necesarias entre cada coreografía.