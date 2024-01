El Teatro Español aborda la discriminación de género en el deporte con 'Run baby run'

El teatro Español aborda la discriminación de género en el mundo del deporte con 'Run baby run', una historia de ficción que trata sobre una mujer que "debido al machismo estructural del deporte profesional es vetada en la competición por no encajar en las categorías de género", ha dicho la dramaturga Fátima Delgado.

"Para escribir esta obra teatral, investigué varios años sobre mujeres deportistas que habían sufrido discriminación en su ámbito", ha señalado este lunes en nota de prensa Delgado, quien considera que, desgraciadamente, la discriminación de las mujeres está vigente en todos los aspectos de la sociedad.

Sitúa la acción en Galicia, en el Carnaval orensano, para plantear de modo simbólico la utilización de la máscara como medio para ocultar la identidad.

"No es común ver deporte femenino en escena y por ello me pareció necesario adentrarme en él desde una perspectiva de género. Además, este tipo de injusticias afecta mayoritariamente a las mujeres y no a los deportistas hombres", ha explicado.

"El feminismo es una clave fundamental de transformación social", ha dicho a diretora Jana Pacheco, quien intenta que todo su trabajo, ya sea pedagógico, de mediación o en sus puestas en escena, "se impregne de ese feminismo situado".

La obra apuesta por visibilizar la situación de las mujeres en el deporte. "Con ella reflexionamos sobre cómo las mujeres que no tienen un cuerpo normativo son doblemente discriminadas", ha dicho Pacheco.

La obra, que podrá verse en la Sala Margarita Xirgú del 22 de febrero al 24 de marzo, cuenta con un elenco integrado por Alba Loureiro, Camila Bossa, Celina Fernández Ponte y Daniel Méndez. EFE

cm/jdm