El teatro EDP Gran Vía se hermana con ProEnglish Theatre de Kiev

El Teatro EDP Gran Vía de Madrid se ha hermanado con el ProEnglish Theatre de Kiev, ahora convertido en refugio de guerra, al que enviará ayuda económica.

El ProEnglish Theatre de Kiev acoge y ayuda a los vecinos de la zona donde se encuentra y a ucranianos desplazados por los ataques sufridos en distintas ciudades.

La donación, gestionada a través de la Fundación Smedia, se ha destinado a la compra de generadores de energía para los ciudadanos que se encuentran en Bucha y para la compra de medicinas y comida para personas que necesitan ayuda.

Las 52 compañías que han realizado representaciones en el teatro durante este tiempo se han unido para recaudar 6.000 euros para el teatro ucraniano, según ha reseñado el EDP Gran Vía en una nota.

El director del teatro ucraniano, Alex Borovenskiy, ha señalado que es "muy importante" para ellos que el mundo del arte "se muestre unido, así podremos conseguir una victoria, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo".

Además, ha añadido que a pesar de que ocuparse de labores esenciales como "comprar medicinas para todo el barrio o preparar comida para la gente que está aquí refugiada", no han olvidado la parcela artística y siguen ensayando todos los días.

Además, la donación ha podido ser realizada gracias a la colaboración de la Fundación Smedia, dedicada al fomento de la cultura y las artes escénicas, que ha hecho posible que el dinero acumulado llegue al ProEnglish Theatre.

Carmen Fernández, directora de Marca y Comunicación de EDP España señala que no podían quedarse "sin hacer nada. Hermanar nuestro teatro con el ProEnglish Theatre de Kiev no es solo hacer una donación económica, queremos mostrarles nuestro apoyo, que sientan que estamos con ellos y que admiramos la labor que están haciendo allí".

Las obras que han estado ensayando "The New World Order" y "The Book Of Sirens" verán la luz en una representación retransmitida el próximo 23 de abril a las 17 horas a través de Facebook.