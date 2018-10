El teatro contemporáneo no está en crisis, según académicos y profesionales

El Instituto del Teatro de Madrid de la Universidad Complutense ha clausurado hoy el seminario "Congreso Circuitos teatrales del siglo XXI", un evento que ha unido a académicos y profesionales del teatro de la talla del alemán Michael Thalheimer o Helena Pimenta para concluir de forma tajante que el teatro contemporáneo "no está en crisis".

Así lo ha explicado hoy a Efe Julio Vélez, director del Instituto y organizador de este congreso que el pasado lunes comenzó su segunda edición, por la que han pasado profesionales como Michael Thalheimer, director del Deutsches Theater Berlin; Helena Pimenta, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; André Helbó, gran experto europeo en semiótica teatral o Antonia Amo, de la Universidad de Avignon.

Estos profesionales han debatido los circuitos teatrales europeos y americanos como lugares de interrelación entre diversas estéticas escénicas en el ámbito iberoamericano y diferentes modos de producción teatral en los últimos años.

"La primera conclusión es que el teatro actual no está en crisis", ha explicado Velez, que ha resaltado los datos oficiales que amparan esa conclusión.

Según la encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura, el teatro no ha dejado de crecer desde 2007 hasta el punto de que solo en la Comunidad de Madrid la actividad teatral representa medio punto porcentual de su PIB en 2015.

"Es un dato del Ministerio, no es investigación. Tendemos a pensar que las artes en general y el teatro en particular hablan para pocos o no salen rentables, pero es al contrario", ha resaltado Velez.

Señala como otra conclusión del "Congreso Circuitos teatrales del siglo XXI" que el mundo académico y el mundo del teatral se han encontrado "casi por primera vez", por lo que "se está sistematizando la manera de entender el arte escénico".

"Es decir, no es tanto que te expliquen una obra a partir de si te gusta o no te gusta, sino que hay muchas investigaciones sobre cómo te impacta esta obra y por qué te gusta esta obra", explica sobra estos estudios centrados en las propias perfomances y las puestas en escena de los montajes.

El director del Instituto del Teatro de Madrid de la Universidad Complutense resalta también la intervención de Michael Thalheimer en su primera ponencia en España, donde señaló que el teatro contemporáneo "no toca temas que la sociedad evita", como el dolor o la muerte.

El Instituto dirige también la plataforma teatrero.com, la derivación comercial del proyecto de investigación "TEAMAD-Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid", realizado al amparo de la convocatoria de Proyectos de Investigación en Humanidades de la Comunidad de Madrid.

Se trata de una plataforma compuesta por una serie de centros de investigación teatral y que reseña en formato académico todas las puestas en escena que se hacen a diario en la Comunidad de Madrid desde 2016 a partir de unas fichas exclusivas, ya testadas en proyectos de investigación anteriores, dispuestas para la documentación del teatro contemporáneo.