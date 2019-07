Taylor Swift lanza "The Archer", incluido en su próximo disco "Lover"

TAYLOR SWIFT

La estrella del pop Taylor Swift ha lanzado "The Archer", un nuevo tema que incluirá su próximo disco, "Lover", que verá la luz el próximo 23 de agosto.,"Lover" contará con 18 canciones, de las cuales hasta ahora solo se conocía el single "ME!", publicado en abril junto a Brendon Urie, (cantante del grupo Panic! At the Disco), y "You Need To Calm Down", que se estrenaba en junio.,Tanto las canciones publicadas hasta ahora como el videoclip de "ME!", parecen señalar un camb