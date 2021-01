Tanya Roberts sigue viva, aunque en estado crítico, a pesar del fallecimiento anunciado por su representante

El representante de Victoria Leigh Blum, más conocida como Tanya Roberts, la actriz estadounidense de 66 años conocida por ser la 'chica Bond' de 'Panorama para matar' (1985) junto a Roger Moore, ha tenido que rectificar su información sobre la muerte de la actriz. Mike Pingel habíaanunciado este lunes 4 de enero que la intérprete había fallecido tras ser hospitalizada el pasado 24 de diciembre, cuando perdió el conocimiento dentro de su casa de Los Ángeles. El representante había recibido la confirmación de Lance O'Brien, el novio de la actriz. Según el representante, O'Brien se encontraba "desconsolado".

Lo cierto es que Roberts sigue viva en el hospital de Los Ángeles donde se encuentra ingresada. "Resulta que esta mañana, a las 10 am, el hospital ha llamado para decir que ella sigue viva, aunque no pinta bien. Espero que podamos tener información pronto. Esto es muy incómodo", declaró Pingel este lunes a The Hollywood Reporter.

Fue durante la grabación de una entrevista con el programa Inside Edition cuando O'Brien se enteró de que su pareja en realidad estaba viva. "El hospital me está diciendo que está viva. Me llama el equipo de la UCI", afirmó tras interrumpir la entrevista.

LA CARRERA DE TANYA ROBERTS

Después de no encontrar suerte en su carrera como modelo, la actriz neoyorkina dio el salto a la televisión. En la pequeña pantalla encadenó varios breves papeles en series y películas, hasta que a mediados de los setenta fue escogida como una de las tres protagonistas de la quinta temporada de 'Los ángeles de Charlie', que se emitió durante cinco años, desde 1976 a 1981.

Pero sin duda el papel más importante en la carrera de Tanya Roberts lo obtuvo cuatro años después, cuando se convirtió en la 'chica Bond' de 'Panorama para matar'.

La película fue la tercera de las cinco que John Glen dirigió para la serie y, además de a Tanya Roberts, tuvo como 'chica Bond' a la cantante Grace Jones.