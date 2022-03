C. Tangana, Marc Seguí y Aitana, grandes ganadores de los III Premios Odeón

C. Tangana con dos galardones, incluido el de mejor álbum del año por "El madrileño", y el joven Marc Seguí, ganador de otros dos (mejor canción y videoclip por la remezcla de "Tiroteo" junto a Pol Granch y Rauw Alejandro), han sido los grandes triunfadores de los III Premios Odeón.

Impulsados por AGEDI (la entidad de gestión de derechos de la propiedad intelectual de los productores fonográficos), una gala virtual retransmitida a través de Twitch ha permitido descubrir a los destinatarios de las distinciones en las 33 categorías, más que en ninguna de las ediciones previas.

Además de Seguí y de Tangana, que se ha llevado asimismo el premio a la mejor canción alternativa por "Párteme la cara" con Ed Maverick, cabe destacar a otra artista del palmarés, Aitana, ganadora del título de "artista pop" y de "mejor canción" en ese estilo por la segunda versión de "Mon Amour" que grabó con Zzoilo.

El nombre del puertorriqueño Rauw Alejandro se ha repetido igualmente varias veces, puedes, además de por los citados galardones a la remezcla de "Tiroteo", en solitario se ha hecho acreedor de la mejor canción latina por "Todo de ti".

El premio a la mejor gira ha sido para Dani Martín y el de honor, como se anunció en las semanas previas, para Joan Manuel Serrat.

Por géneros, en el ámbito pop ha habido aún espacio para celebrar como artista revelación a Belén Aguilera y, como álbum, "Sanz" de Alejandro Sanz.

En el mundo rock los galardonados han sido Leiva (mejor artista), Veintiuno (revelación), Marlon (canción por "Con uñas y dientes") y Fito & Fitipaldis por su último disco, "Cada vez cadáver".

La mejor artista urbana ha sido Lola Índigo y la revelación de ese género, Nathy Peluso.

Además ha sonado el nombre de Daviles de Novelda por "Flamenco y bachata" como mejor canción urbana y los de Natos y Waor junto a Recycled J por su LP conjunto "Hijos de la ruina, vol. 3".

En la música alternativa, los citados han sido Zahara como artista, Rigoberta Bandini como nuevo valor emergente y el disco de Love of Lesbian "Viaje épico hacia la nada".

En el ámbito internacional, han tenido premio Adele como artista, los ganadores de Eurovisión 2021 Maneskin como gran revelación, el alegato "Montero (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X como tema y, por último, "Sour" de Olivia Rodrigo, el disco más vendido en el mundo.

Finalmente, además de Rauw Alejandro, han sido distinguidos los latinos Karol G como artista, Nicki Nicole como nuevo nombre al que seguir la pista tras su reciente irrupción global y "Mis manos" de Camilo, gran triunfador de los últimos Premios Grammy.