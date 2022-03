El tándem Läckberg-Fexeus hace magia con el mal en "El Mentalista"

Pilar Martín.

Pocos escritores saben matar mejor que Camilla Läckberg, la escritora sueca que regresa con "El Mentalista", una obra escrita a cuatro manos junto a su amigo e ilusionista Henrik Fexeus y que no solo es un ejemplo del mejor "noir", sino una reflexión sobre la misoginia que existe en el mundo de la magia.

Con más de 60 millones de ejemplares vendidos desde que publicó su primera obra, Läckberg se ha convertido en la gallina de los huevos de oro de la novela negra, un terreno en el que vuelve a sorprender con esta nueva propuesta (Planeta) en la que el lector no sabrá quién ha escrito una u otra parte de "El Mentalista", según han asegurado ambos en la rueda de prensa que han ofrecido hoy en Madrid.

"Hemos trabajado duro para que no se supiera quién ha escrito cada parte del libro, de hecho comenzamos a escribir el libro y en los cuatro primeros meses ni siquiera nuestra familia lo sabía, nuestra prioridad fue crear una voz conjunta", ha dicho Läckberg (Fjällbacka, Suecia, 1974) acerca de la primera entrega de lo que será una trilogía (en dos semanas saldrá en Suecia la segunda parte).

Localizada en la ciudad de Estocolmo, la trama tiene como protagonista a la policía Mina Dabiri, quien se enfrenta al asesinato de una joven en un parque de atracciones. Un caso que, cuando su investigación llega a un punto muerto, comienza a ver la luz gracias a la colaboración que la investigadora pide al conocido mentalista Vincent Walder, ya que se trata de un asesinato que está vinculado al mundo del ilusionismo.

Una historia en la que Fexeus ha querido meter su visión sobre que la magia es "misógina", algo que ha comprobado a lo largo de su trabajo, ese que le ha convertido en una de las personas más conocidas de su país.

"Al principio la excusa para usar mujeres en los números de magia era que eran más delgadas y flexibles, pero si nos fijamos en el valor simbólico, el mago hace las veces de Dios, quien es capaz de crear y destruir la vida, pero al final todos los trucos se traducen en la capacidad del mentalista. Queríamos abordar la misoginia que subyace en este simbolismo, algo que simboliza también la falta de igualdad en el mundo moderno", critica Fexeus.

Con un enjambre de personajes con perfiles descritos con precisión de cirujana, marca de la casa Läckberg, el tándem ha reconocido que en "El Mentalista" han hecho "algo único", puesto que han combinado lo mejor de cada uno gracias a una máxima: la de que no les importa nada lo que piense la gente.

Por eso, ambos han apostado por una cadena de crímenes cuyos ruidos y olores casi se pueden percibir en esta serie de asesinatos cometidos por un asesino en serie despiadado absolutamente seducido por el mal. ¿Pero qué es el mal para los autores?

"Siempre -ha dicho Läckberg- me ha interesado la parte oscura del ser humano, siempre me pregunto qué hace que unas personas sean capaces de asesinar y otras no. Pero creo que todos somos capaces de asesinar, lo que cambian son los presupuestos, yo sería capaz de asesinar por mis hijos, pero no por dinero o venganza. Siempre relaciono el mal a la necesidad de reunir más poder".

Una reflexión que, al ser preguntada por su opinión sobre Vladimir Putin, le hace contestar: "Las personas malvadas no se perciben como malvadas y ese es el caso de Putin, él no lo ve así, se verá como el encargado de devolverle la gloria al antiguo imperio ruso, y ahí está la dificultad del tema, tanto el bien como el mal son subjetivos. Yo veo a Putin como la personificación del mal, pero él no se percibe de esa manera".

"El mentalista" saldrá publicado en Latinoamérica el 16 de abril, pero ya en Suecia, donde se ha publicado hace apenas un mes, se han vendido 200.000 ejemplares. En España, donde ya está en las librerías desde la semana pasada, esta nueva propuesta de la factoría Läckberg ya está en el top 3 de los más vendidos.