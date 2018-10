Takao Kawaguchi reinterpreta al maestro de la danza butoh, Kazuo Ohno

Takao Kawaguchi, una de las figuras de la danza butoh hoy, recupera y reinterpreta al maestro y creador de este género con la interpretación de varias piezas en el edificio Nouve del Museo Reina Sofía el marte, día 9, y el miércoles, 10.

"Nunca vi bailar en directo a Kazuo Ohno, sino solamente a través de fotografías y en vídeos. Y me parece hermoso, no puedo explicarlo bien, pero siento cierta afinidad hacia los giros y las ondulaciones de sus movimientos. Me resulta incluso sensual. ¿Será que guardo en mí una cualidad similar a la suya?", se pregunta Kawaguichi.

Y de esta cuestión nace la exploración que Kawaguichi (1962), quien comienza a explorar las posibilidades que implica copiar los movimientos del célebre coreógrafo Kazuo Ohno (1906-2010) figura central, no solo de la danza japonesa de posguerra sino de la historia universal de la disciplina en el siglo XX.

Junto con Tatsumi Hijikata, con quien se encuentra a finales de los cincuenta, Ohno es considerado el creador de los principios de la conocida danza butoh, inicialmente llamada "Ankoku Butoh", un nuevo y revolucionario lenguaje sustentado en movimientos espasmódicos que surgen del subconsciente.

En "About Kazuo Ohno", Takao Kawaguchi recupera algunas piezas del maestro a partir de una metodología que en cierto modo es contraria a sus elementos esenciales.

El procedimiento de Kawaguchi no parte de la técnica de improvisación del butoh, sino que consiste en copiar literalmente los movimientos del bailarín que han quedado registrados en filmaciones y documentos fotográficos.

Para ello recurre a los archivos de los estrenos de sus primeras piezas -entre otras, "Admirando a La Argentina" (1977), "My Mother (1981) y "Dead Sea, Ghost, Wienerwaltz" (1985) -, creadas junto con Hijikata en un intenso periodo de colaboración que terminó con el fallecimiento de este último en 1986.