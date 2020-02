Suu cambia de estilo y se acerca al electro-pop en su nuevo disco "Ventura"

La cantante catalana Susana Ventura, conocida como Suu, ha decidido probar nuevas sonoridades y acercarse al electro-pop en su nuevo disco, "Ventura", que ha producido Carlos Sadness.

"Tenía ganas de cambiar. El primer disco tenía un estilo cercano a la música catalana de fiesta mayor y este segundo es más 'indie-pop' con elementos electrónicos", ha explicado a Efe.

También han variado los músicos que escucha y, si antes estaba muy pendiente de lo que componía Txarango o La Pegatina, ahora ha ampliado el espectro y sigue a Leiva o Carlos Sadness.

"Me gusta mucho la música de Carlos Sadness, es muy personal, así que, con todo el morro, le llamé y le dije si me quería producir el disco, y me dijo que sí", ha explicado la cantante, que está convencida de que la participación de Sadness ha sido muy beneficiosa para el disco.

"Ventura" es un álbum compuesto por nueve temas, todos en castellano, menos uno en catalán, en la línea de su primer trabajo discográfico, "Natural".

"Yo normalmente hablo en catalán, pero cuando compongo canciones me salen más fácilmente en castellano, no sé muy bien por qué, quizás porque en catalán me siento más vulnerable", ha revelado.

Suu presentará su nuevo disco en el festival Strenes de Girona el 3 de abril y después actuará en la sala Barts de Barcelona el 25 de abril, dentro del festival Guitar BCN, antes de viajar a Madrid, Valencia y varias localidades catalanas.