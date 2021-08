Suspenden un espectáculo de toreo cómico en Granada tras el aviso de la Junta

La empresa "Diversiones en el ruedo" ha suspendido el espectáculo de toreo cómico que había programado en Baza (Granada) después de que la Junta advirtiera con expedientar al Ayuntamiento, tras lo que Vox ha pedido al Gobierno andaluz que rectifique o indemnice a los afectados.

La empresa organizadora había previsto para este domingo un espectáculo "cómico-taurino" en la plaza de toros de Baza, aunque decidió suspenderla por las presiones recibidas.

"Diversiones en el ruedo" presentó la actuación como una propuesta de ocio para toda la familia y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Baza, que a su vez recibió un aviso de la Junta de Andalucía para que impidiese el espectáculo al considerar que dañaba la imagen de personas con discapacidad.

Según el perfil en redes sociales de la empresa, la suspensión responde a la oposición de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la que han culpado de prohibir trabajar a la plantilla.

"Con el pan de nuestras familias no se juega y habremos perdido una batalla pero no la guerra, esto no se va a quedar así", ha añadido la empresa, que ha recibido apoyo de espectadores y de figuras del toreo como Juan Mora.

Tras la suspensión del espectáculo, Vox ha exigido en un comunicado a la Junta que rectifique y permita celebrar el espectáculo taurino en Baza.

El diputado y portavoz de Vox en la comisión de Cultura, Benito Morillo, ha criticado la actitud del Gobierno andaluz en un comunicado y ha reprochado que hayan "forzado a suspender" este espectáculo protagonizado por personas con acondroplasia.

Morillo ha acusado además a la Junta de dejar así sin empleo a ocho personas con acondroplasia y de hacerlo además por "odiar" las tradiciones.

"Ahora es la Junta la que ha atacado nuestras tradiciones junto a los derechos y la libertad de un colectivo que desarrolla un trabajo de lo más digno y, sobre todo, un trabajo que les permite llevar el pan a casa"", ha añadido el parlamentario de Vox, que ha vinculado la suspensión del espectáculo a motivos ideológicos.

Ha exigido además a la Junta que rectifique, pida disculpas a la empresa y sus trabajadores y permita que se celebre el evento.

"De no celebrarse, deberá indemnizar a todos los afectados por haber forzado la suspensión del evento taurino que se iba a celebrar en Baza", ha añadido Morillo, que ha anunciado que su partido llegará al fondo del asunto. EFE

