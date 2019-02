Susi Sánchez, primer Goya como protagonista por "La enfermedad del domingo"

La actriz Susi Sánchez ha logrado esta noche el primer Goya de su carrera al conseguir el galardón como mejor actriz protagonista de 2018 por su papel en "La enfermedad del domingo", dirigida por el malagueño Ramón Salazar.

La actriz (Valencia, 1955) se ha impuesto a Penélope Cruz por "Todos lo saben"; Najwa Nimri, por "Quién te cantará", y Lola Dueñas por "Viaje al cuarto de una madre".

"No estaría aquí sino fuera porque me ha traído de la mano Ramón Salazar quien, con su generosidad y talento, escribió el personaje de Anabel. Es una joya sinfónica, una película difícil, no para todos los públicos pero está llena de belleza, amor y esperanza. Me ha hecho el regalo mas grande de toda mi trayectoria", ha asegurado la actriz al recibir el premio.

Sánchez ha deseado "larga vida al cine y al arte" y ha prometido, tras recordar a su compañera de reparto Bárbara Lennie, "a la que todos echamos de menos aquí", "un brindis por la salud de todas las mujeres".

La actriz, protagonista también de la anterior cinta de Salazar, "10.000 noches en ninguna parte", por la que estuvo asimismo nominada al Goya, da vida a Anabel, madre de Chiara, a la que abandonó cuando ésta apenas tenía ocho años.

Treinta y cinco años después, Anabel es una mujer de éxito, inaccesible, pero su hija se las arregla para reaparecer en su vida; cuando lo logra, le pide que acceda a pasar diez días solo con ella a lo que accede con la esperanza de recuperar a su hija.

A sus 64 años, Sánchez ha sido reconocida en numerosas ocasiones por sus trabajos en teatro, cine y televisión, pero esta era la segunda vez que optaba a un Goya.

Desde su debut en la mítica serie de TVE "Anillos de Oro", la actriz ha rodado con los más prestigiosos directores y directoras españoles, de Vicente Aranda o Jaime de Armiñán a Enrique Urbizu, además de Gracia Querejeta, Belén Macías o Claudia Llosa.

Desde "La piel que habito", Susi Sánchez forma parte del universo de Pedro Almodóvar, que han contado con ella también para su nueva película, aún por estrenar, "Dolor y Gloria".