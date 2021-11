Susana Fortes: “La nostalgia a palo seco no me gusta”

Ramón Martínez

Susana Fortes presentará el viernes "Tal como éramos" (editorial Ézaro), libro que toma su título de la película de Sydney Pollack protagonizada en 1973 por Robert Redford y Barbra Streisand, para recorrer con sus recuerdos la ciudad que la vio nacer, Pontevedra, y que, frente a lo que pueda parecer, no tiene nada que ver con la nostalgia del tiempo ido.

Es que la nostalgia a palo seco no me gusta; no me gusta nada, me parece un poco edulcorada, y este libro no va de la nostalgia, de hecho está aderezado con mucho humor, dice a Efe Fortes.

¿Qué se va a encontrar entonces el lector que se acerque a un libro levantado sobre el recuerdo? Pues, a bote pronto, un conjunto de 301 textos muy breves, casi tuits, encerrados en un libro objeto que te cabe en el bolsillo de los vaqueros, editado con mucho mimo y con mucho cuidado y que pretende despertar estímulos en el lector.

Son frases cortas, como fotogramas numerados, hasta 301, secuencias muy cortas expresadas de tal manera que lo que pretenden es que te quedes atrapado de un olor o de una música, la sintonía de Bonanza, por ejemplo, o que una imagen provoque un chispazo en la memoria del lector y pueda hilar sus propios recuerdos, señala la autora.

En realidad, explica, cabría inscribir el libro en el género me acuerdo, inédito en España pero con un largo recorrido en otros países con títulos siempre parecidos, como el "I remember", de Joe Brianard, que inspiró el "Je me souviens" de Georges Peres, o "Mi ricordo, sì, io mi ricordo" del actor italiano Marcello Mastroianni, libros en los que se habla de Nueva York, París o Roma.

La única diferencia entre nueva Nueva York y Pontevedra es que Pontevedra nos queda más cerca, bromea la escritora, ganadora del Premio Fernando Lara de Novela con "Esperando a Robert Capa" y finalista del Planeta con "El amante albanés" y del Premio Primavera con "Fronteras de arena", entre otros galardones.

Este es un libro que participa del cine, de películas como Cinema Paradiso, de Tornatore, o 'Amarcord', de Fellini, un principio de la memoria, una cosa evocativa, y los me acuerdos son como fotogramas numerados", cuenta.

Por las páginas de "Tal como éramos" desfilan calles, comercios, juegos, tiendas, librerías, cines, personajes, porque Pontevedra es muy de personajes, como Rafa Pintos, nuestro Drácula, o Eloy, el camarero del Carabela, una serie de personajes que conforman una ciudad de nuestra época. Es un homenaje a la ciudad, a una época, a la generación del baby boom de quienes fuimos niños en la segunda mitad del siglo XX, desgrana.

Quienes conozcan Pontevedra podrán seguir con sus propios recuerdos el trayecto físico que les marque Fortes, los demás deberán conformarse con el placer estético que genera la obra de esta escritora desde que debutó con "Querido Corto Maltés", novela que le sirvió para ganar en 1994 el Premio Nuevos Narradores.

La responsabilidad primera de que "Tal como éramos" vea ahora la luz corresponde al Ayuntamiento de Pontevedra, según Fortes.

Estaba yo acabando una novela y me llamaron del Ayuntamiento de Pontevedra para participar en un libro colectivo de promoción de la ciudad fuera de Galicia en el que participaban otros escritores y periodistas. Eran solo 150 palabras para cada uno y yo las escribí y las hilé con me acuerdo y, casualmente, luego vi que me acordaba de muchas más cosas, y que no podía parar de acordarme de más cosas. Así que cuando acabé la novela me puse a escribir esto y luego todo vino rodado, relata.

Me pareció una bonita idea; me gustan los libros de homenaje a ciudades porque son muy evocativos, y si están bien hilados, con gracia, me encanta ese género, confiesa antes de señalar que está feliz con el resultado: El editor me dijo que me iba a gustar y, efectivamente, tenía razón porque me encantó el formato, con una edición muy cuidada, con elegancia y mucho estilo.

"Tal como éramos" lo presentará Susana Fortes en el mismo acto en el que su hermano Xavier Fortes presenta "Crónicas cancheras", publicados ambos en la misma editorial, y esta pareja contará con el periodista Manuel Jabois como maestro de ceremonias.

A la espera de que lo desvele todo, su libro, adelanta, es un poco como una moviola de cine, en el que ves que va pasando una época, pero sin desgarro y sí con mucho humor, porque no me gusta el género nostálgico.