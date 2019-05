"Super Mario Maker 2" compite con la fantasía heroica

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTOS (Crónica)

La fantasía heroica de "The Elder Scrolls Online", "Warhammer" o "Octopath Traveler" protagonizan los lanzamientos de videojuego de este mes, junto a lo nuevo de Super Mario y el humor surrealista de "Trover Saves the Universe". ,- "The Elder Scrolls Online: Elsweyr". 4 de junio para Ps4, Xbox y PC. Este juego online de rol multijugador masivo creado por Zenimax y distribuido por Bethesda, abre sus puertas ahora a un mundo, Elsweyr, donde los jugadores encont