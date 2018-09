Stormy Monday sacará un recopilatorio el 23 de septiembre por sus veinte años

El grupo ovetense Stormy Mondays sacará al mercado el próximo 23 de septiembre un disco recopilatorio con doce de sus mejores canciones para celebrar sus veinte años de carrera discográfica.

El disco, que lleva por título "So Far, So Good - 20 years of Stormy Mondays" será editado en vinilo y CD por la discográfica americana Electric Satellite Records, ha avanzado el grupo en un comunicado.

Stormy Mondays se formó en Oviedo en 1991, tiene 15 discos y toca Rock, Folk Rock, Americana y Soul, con canciones en inglés, castellano y asturiano.

Su canción "Sunrise Number 1" fue elegida por la NASA para sonar en el espacio y han tocado con Springsteen y con Slash, y también en Woodstock '99.