Steve McCurry, a la sombra de Julio Verne en una vuelta al mundo fotográfica

El fotoperiodista norteamericano Steve McCurry, autor del icónico retrato de "la niña afgana", emula la célebre novela de Julio Verne en la nueva sala FotoNostrum de Barcelona con la exposición "La vuelta al mundo en 80 imágenes", que incluye fotografías en gran formato realizadas entre 1981 y 2019.

Entre las piezas expuestas figuran dos imágenes inéditas que fueron tomadas en Barcelona.

Aunque su pieza más popular es la niña afgana, "The afghan girl", el retrato de Sharbat Gula de 1985 que fue portada de la revista National Geographic, el resto de su obra también ha merecido un gran reconocimiento con galardones como la Medalla de Oro Robert Capa, la Centenary Medal for Lifetime Achievement, el National Press Photographers Award y el World Press Photo, que ganó en cuatro ocasiones.

Creada en 2019 por The Worldwide Photography Gala Awards, FotoNostrum Mediterranean House of Photography se instaló en el número 48 de la calle Diputació como sala de exposiciones consagrada a la promoción de la fotografía y de su rol en la cultura contemporánea.

Según ha explicado su director, Julio Hirsch-Hardy, comisario de la exposición junto con el propio McCurry, la intención de FotoNostrum es "exhibir tanto a grandes referentes como a artistas emergentes".

En su programación, ya están previstas otras dos exposiciones temporales a lo largo de 2022: Helmut Newton (mayo a julio) y Richard Avedon (septiembre a octubre).

La exposición estará comisariada mano a mano por su director, Julio Hirsch-Hardy, y por el propio McCurry, y se compondrá de 1.000 metros cuadrados repartidos en dos espacios.

En 1873, el autor francés Julio Verne asombró a los lectores con su historia del aventurero Phileas Fogg dando la vuelta al mundo en 80 días, y al hilo del novelista francés en los últimos cincuenta años, Steve McCurry ha viajado por el mundo como un Phileas Fogg moderno, captando con su cámara "una interpretación visual audaz y única de la condición humana", ha destacado Hirsch-Hardy.

Es la primera vez que la obra de Steve McCurry se expone en Barcelona de manera monográfica.

Para la ocasión, comisario y artista han seleccionado ochenta imágenes, algunas de ellas inéditas, que, en palabras del propio fotógrafo, tienen un denominador común: además de los elementos críticos de la fotografía, la composición, el color y el contraste.

Para Hirsch-Hardy, ese denominador común es "la humanidad que capta y coloca como foco central de la imagen".

En la exposición se pueden contemplar desde "Bicicletas en el tren" en Bengala Occidental (India), un "Niño en patines" en La Habana (Cuba), "Fiat Bambino" en Sicilia, "Hombre bajo las escaleras" en Rajastán (India), el "Entrenamiento de los monjes Shaolin", colgados boca abajo de una barra en Zhengzhou (China), o "Los castellers se prepara hacer la torre humana", captada en Barcelona en 2018.

Nacido en un suburbio de Filadelfia (Pensilvania), McCurry estudió cine en la Universidad Estatal de Pensilvania, antes de pasar a trabajar en un periódico local.

Tras varios años de trabajo independiente, McCurry realizó el primero de los que serían muchos viajes a la India, adonde viajó con poco más que una bolsa de ropa y otra con su cámara.

Tras varios meses de viaje, se encontró cruzando la frontera con Pakistán, y allí conoció a un grupo de refugiados de Afganistán, que le hicieron cruzar la frontera para entrar en su país, justo cuando la invasión rusa cerraba el país a todos los periodistas occidentales.

Con sus trajes tradicionales, su barba y sus rasgos desgastados por la intemperie, después de varias semanas de contacto con los muyahidines, McCurry ofreció al mundo las primeras imágenes del conflicto en Afganistán, poniendo un rostro humano al tema en todas las cabeceras.

Desde entonces, ha fijado en imágenes conflictos, culturas en vías de desaparición, tradiciones antiguas y cultura contemporánea por igual, pero siempre poniendo el acento en el elemento humano.

McCurry ha trasladado muchas de sus fotografías a libros como "The Imperial Way" (1985), "Monsoon" (1988), "Portraits" (1999), "South Southeast" (2000), "Sanctuary" (2002), "The Path to Buddha: A Tibetan Pilgrimage" (2003), "In the Shadow of Mountains" (2007), "Untold: Las historias detrás de las fotografías" (2013), "India" (2015), "Afganistán" (2017), "Animales" (2019), "En busca de otro lugar" (2020), e "Historias y sueños: Retratos de la infancia" (2021). EFE.

