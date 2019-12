Star Wars pone fin a cuarenta años de aventuras galácticas en cines

Gracias a su capacidad de superar fronteras y generaciones, "Star Wars" se ha convertido en un fenómeno que pondrá fin a cuatro décadas de historia en "Star Wars: El ascenso de Skywalker", el cierre de una saga, que se estrena coincidiendo con la también secuela francesa "Dios mío ¿pero qué te hemos hecho ahora?".

"STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER" TERMINA LA SAGA GALÁCTICA

J.J.Abrams, que ya había dirigido "The Force Awakens" (2015), es el encargado de dirigir el noveno episodio de la aventura galáctica creada por George Lucas en 1977, "Star Wars: El ascenso de Skywalker" y que culmina una saga cinematográfica convertida en historia de culto para varias generaciones.

La cinta, que estrena mañana en todo el mundo, está llena de largas batallas interestelares y escenarios con estética de videojuego, marcada por el resurgir de un siniestro personaje que se creía muerto y olvidado. De nuevo, la supervivencia del universo, amenazado por los siths, queda en manos de los jedi y del poder de la unión de la Resistencia.

"DIOS MÍO ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO... AHORA?", VUELVE EL CAOS

Después del éxito en 2014 de "Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?", la familia francesa de los Verneuil vuelve a la cartelera con una nueva crisis y de nuevo protagonizada por el dúo de Christian Clavier y Chantal Lauby.

Los cuatro yernos de Claude y Marie Verneuil, un musulmán, un judío, un chino y un africano, quieren abandonar Francia y ellos deberán hacer todo lo posible para impedir la separación de su familia en la cinta de Philippe de Chauveron.

"UNA GRAN MUJER" QUE LUCHA CONTRA LAS RUINAS DE SU VIDA

El joven director ruso de 27 años, Kantemir Balagov, estrena su segundo largometraje después de "Demasiado cerca", "Una gran mujer", que ya se ha alzado con el premio a mejor dirección en Un Certain Regard en Cannes.

Candidata rusa al Oscar a Mejor película internacional, cuenta la historia de dos mujeres, Iya y Masha, que, en 1945, intentan dar sentido a sus vidas y participar en la reconstrucción de una Leningrado reducida a escombros tras el asedio de las tropas nazis.

EL "ESCUADRÓN DE LA MUERTE" QUE DUDA SOBRE LA MORALIDAD MILITAR

En 2009 llega a Afganistán el soldado Andrew Briggman (Nat Wolff) que tratará de destacar dentro de un escuadrón repleto de salvajes militares capitaneado por el sargento Deeks (Alexander Skarsgard) hasta que la visión del pelotón asesinando civiles pondrá en juego sus principios morales y deberá tomar una complicada decisión.

Basada en hechos reales, el dos veces nominado al Oscar por "The Death of Kevin Carter: Casualty of the Bang Bang Club" (2004) y Extremis (2016), Dan Krauss, dirige "Escuadrón de la muerte".

LOS "SIN TECHO" DE ESPAÑA ALZAN LA VOZ CONTRA EL 'SINHOGARISMO'

Xesc Cabot y Pep Garrido dirigen esta película independiente sobre un vagabundo que malvive vendiendo dibujos a turistas. Harto de la espiral de hambre, alcohol y violencia en la que se encuentra, abandonará las calles de Barcelona en busca de un nuevo e incierto destino.

Es el estreno español de la semana, que cuenta con la participación de 'sintechos' reales que representan su propia vida en la cinta.