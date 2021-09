Stanley Tucci: "'Mar adentro' es una de mis películas favoritas"

Magdalena Tsanis

Stanley Tucci (Nueva York, 1969), uno de los actores secundarios más reconocibles y carismáticos del cine estadounidense, es el fichaje estrella de Alejandro Amenábar en su primera serie de ficción, "La Fortuna", basada en el caso Odyssey y que se estrena el próximo jueves en Movistar+.

Estilista de Miranda (Meryl Streep) en "El diablo viste de Prada" (2006), abogado de las víctimas en la oscarizada "Spotlight" (2015), secuaz de Al Capone en "Camino de perdición" (2002) o anfitrión en "Los juegos del hambre" (2012), Tucci se pone ahora en la piel del capitán cazatesoros Jack Wild por amor a Amenábar.

"Me gustó el guion, me gustó el personaje y me encanta Amenábar, 'Mar adentro' es una de mis películas favoritas, desde que la vi por primera vez no pude olvidarla", afirmó en una entrevista con Efe durante su reciente visita al Festival de Cine de San Sebastián.

UN ACTOR DE REPARTO QUE ROBA EL FOCO

De orígenes italianos y elegancia inquebrantable, el actor debutó en el cine en "El honor de los Prizzi" (1985) de John Huston y ha forjado su carrera a base de memorables personajes secundarios de los que en ocasiones roban el foco a los protagonistas.

"Seas un actor de reparto o protagonista, lo importante es ser honesto con lo que estás haciendo y comprometido con los otros actores, asegurarte de que estás contando la historia completa y no solo la tuya, no intentar presumir o destacar, simplemente atenerte al tono la historia y contarla", dice sobre su manera de afrontar cada trabajo.

"Al margen de eso -añade- se trata de transformarte y eso puede requerir mucho esfuerzo algunas veces y otras no tanto".

En el caso de su capitán Wild en "La Fortuna", la serie que narra el litigio entre el Gobierno de España y una empresa estadounidense por el tesoro de una fragata española hundida en 1804 en el Atlántico, considera que ha sido fácil aunque tenía su delicadeza.

"No quieres hacer al tipo malo plano y evidente, al fin y al cabo es una persona y se trata de mostrarlo como una persona completa que finalmente resulta no ser el tipo más simpático del mundo".

DE "BIG NIGHT" A GIACOMETTI, SU FACETA COMO DIRECTOR

Tucci debutó como director hace 25 años con "Big night", la historia de dos hermanos italianos que abren un restaurante en Nueva Jersey y ha dirigido en total cinco largometrajes de ficción, entre ellos "El secreto de Joe Gould" (2000) y un filme sobre el pintor y escultor Alberto Giacometti.

Todo ello le ha ayudado a tener muy claro lo que espera de un cineasta cuando es él quien se pone delante de la cámara. "Que sean creativos y eficientes, tienes que tener una idea de lo que estás haciendo pero también es muy importante entender qué es lo que tienes delante para poder llegar a dónde quieres".

Con Amenábar, afirma, la experiencia ha sido "fantástica".

"Es un gran comunicador en ambos idiomas, muy elocuente, directo y muy amable y tiene las ideas claras de lo que quiere ver y cómo, eso es muy de agradecer porque no encuentras a menudo gente tan amable y tan precisa".

ITALIA Y SU OBSESIÓN POR LA COMIDA

Si en su opera prima Tucci ya dejaba ver su pasión culinaria ahora acaba de ganar un Emmy por la serie documental "Searching for Italy", en la que recorre su país de origen explorando sus rincones y recetas menos conocidas y está a punto de publicar el libro "Taste: my life through food".

"Es un libro de memorias en el que recopilo momentos significativos de mi vida contados desde el prisma de la comida, cómo crecí, lo que comía y cómo eso ha afectado mi vida", señala el actor.

Sostiene que la pasión gastronómica le viene de familia y no tiene reparo en admitir que lo suyo es "obsesión". En su perfil de Instagram suele subir recetas que prepara él mismo. El año pasado, durante el confinamiento, compartió un vídeo grabado por su mujer, Felicity Blunt, en el que mostraba cómo preparar un buen Negroni. Tuvo más de un millón de visionados.