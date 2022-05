Square Enix lanza el videojuego "The Centennial Case: A Shijima Story"

El videojuego "The Centennial Case: A Shijima Story", una aventura de misterio sobre una desafortunada familia en la que se suceden varias muertes y que cuenta con actores reales, ya está disponible para PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch y PC.

Square Enix Holdings (compañía desarrolladora de videojuegos japonesa conocida por sus franquicias de videojuegos como "Final Fantasy") y el desarrollador h.a.n.d., Inc. han anunciado hoy el lanzamiento de este juego que cuenta con Koichiro Ito como director y con Junichi Ehara como productor.

Asimismo, detrás de este juego están Yasuhito Tachibana como director de fotografía y director argumental del juego, que "eleva la narración visual a niveles insospechados con una cinematografía de gran calidad y unas emocionantes imágenes reales".

Según han avanzado "The Centennial Case: A Shijima Story" gira en torno a la desafortunada familia Shijima, que ha padecido una serie de muertes inexplicables durante el último siglo.

"The Centennial Case: A Shijima Story" cuenta con las interpretaciones de Nanami Sakuraba en el papel protagonista, la escritora Haruka Kagami; y con Yuta Hiraoka, que da vida a Eiji Shijima, el segundo hijo de la familia Shijima que vuelve a casa para ayudar a esclarecer las desgracias que persiguen a su familia.

El reparto está compuesto por actores japoneses de gran talento que insuflan vida a esta enigmática aventura nipona interpretando varios papeles en cada época.

"'The Centennial Case: A Shijima Story' es un juego con una trama de misterio con imágenes reales donde tendréis que ayudar a los personajes a resolver los casos de asesinato que han ocurrido dentro de la familia Shijima a lo largo de un siglo. En los vídeos de este juego se aprecian expresiones, gestos y movimientos muy sutiles que es imposible capturar en juegos con imágenes generadas por ordenador", ha afirmado el actor Nanami Sakuraba, que interpreta el papel de Haruka Kagami.

Los jugadores que compren este videojuego antes del 19 de mayo de 2022 recibirán el juego, el vídeo "The Centennial Case: A Shijima Story. Behind the scenes" (con 50 minutos de entrevistas) y la mini banda sonora compuesta por Yuki Hayashi, Daiki Okuno, Ryoshi Takagi, Shuichiro Fukuhiro y Shogo Yamashiro. EFE

pmv/