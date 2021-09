Sotelo: "Pardo Bazán era partidaria de un regionalismo afectivo y cultural"

Ana González

La catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona María Luisa Sotelo, vicepresidenta primera de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX, asegura que Emilia Pardo Bazán "era partidaria de un regionalismo afectivo y cultural", aunque no político.

Editora de las novelas "La Tribuna", "La Quimera" o "Un viaje de novios" y autora de numerosos artículos sobre la escritora coruñesa, María Luisa Sotelo Vázquez (Madrid, 1954) habla en una entrevista con Efe sobre la ponencia "Emilia Pardo Bazán ante el regionalismo", que expone en el congreso internacional que se celebra en A Coruña con motivo del centenario de su muerte.

"No era partidaria del regionalismo político, que ella creía que encubría gérmenes de separatismo", cuenta la profesora, quien especifica que "era una mujer muy respetuosa con la cultura de su país", pues conocía bien la realidad de su tierra, como plasma en sus obras.

No obstante, indica que doña Emilia no se sentía "capaz" de escribir en gallego "por una cuestión de formación", dado que "se educó en la cultura española y francesa". "Era una afrancesada", precisa.

Pese a ello, apunta que tenía "admiración" por autores gallegos como Valentín Lamas Carvajal y Eduardo Pondal, aparte de "las discusiones de orden político".

La postura de doña Emilia frente al regionalismo no cambió a lo largo de su vida, pero no se detuvo en Galicia, pues "tenía mucha admiración por Cataluña". Del que no habló fue del movimiento vasco.

De hecho, la coruñesa abordó mucho más el regionalismo catalán que el gallego y defendió "la superioridad del movimiento de la Renaixença por una serie de razones, no solo lingüísticas, sino políticas y económicas".

Tampoco en este caso amparaba la cuestión política, asegura la experta, que precisa que Pardo Bazán creía que los gérmenes del independentismo "se solucionarían con un buen Gobierno central", al que no exime en ningún momento de "responsabilidad".

En el campo de la literatura, señala la catedrática, "no concebía la cultura española reducida al ámbito ni de la región ni del país", pues la entendía "en contacto con la literatura europea".

"Es una mujer de una curiosidad extraordinaria y de un gran cosmopolitismo. No se escandalizaba de nada. Tenía un bagaje de lectura muy amplio y una posición bastante ecléctica", remarca Sotelo, quien ensalza la inclinación de Pardo Bazán por la literatura francesa y los autores ingleses.

La investigadora, que ha estudiado la obra de la coruñesa también desde el comparatismo literario, la define como "una gran escritora realista". A excepción de "La Quimera", que es una novela más modernista, "básicamente es una gran novelista del realismo español, que supo hilar muy bien las influencias del naturalismo francés".

"La producción literaria de doña Emilia ha ido ganando prestigio a lo largo del tiempo", explica la profesora, que detalla que tras su muerte tuvo un lugar "relativamente discreto", pero "hoy es una autora fundamental".

Al respecto, considera que "sus novelas han envejecido muy bien", pues "La Tribuna" o "Los Pazos de Ulloa" las leen los alumnos "con interés".

Sotelo Vázquez editó este año junto a Ermitas Penas el "Epistolario de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós", del que destaca que, aunque "siempre se le había dado importancia desde el punto de vista amoroso", se trata de un epistolario "intelectual" de carácter "importante".

La también miembro del Consejo asesor de la revista La Tribuna: Cuadernos de Estudios de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán" celebra que el año de conmemoración de la autora "está batiendo récords" con respecto a otros centenarios, por la cantidad de reconocimientos y actividades que se llevan a cabo, como este congreso internacional del que celebra tomar parte. EFE

1011896

ag/elr/lml

(foto)