Sorrentino presentará en San Sebastián su película a concurso en Venecia

El director y guionista italiano Paolo Sorrentino presentará en el Festival de San Sebastián su último filme, "Fue la mano de Dios", con la que compite en Venecia, y ofrecerá además una clase magistral en el centro Tabakalera.

El autor de títulos como "La gran belleza" y "La juventud" charlará sobre su último filme y su vínculo con el séptimo arte en un encuentro en la sala de cine de Tabakalera el 22 de septiembre, en la sexta jornada del Zinemaldia, ha informado el certamen donostiarra en un comunicado

Sorrentino (Nápoles, 1970) debutó en 2001 con "Un hombre de más", proyectada en Cinema del Presente, en Venecia, a la que siguieron en 2004 "Las consecuencias del amor", que compitió en Cannes, al que regresó dos años después con "El amigo de la familia", en 2008 con "Il Divo", ganadora del Premio del Jurado, y en 2011 con "Un lugar donde quedarse".

Repitió en 2013 con "La gran belleza", ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y en 2016 con "La juventud", que obtuvo tres Premios del Cine Europeo.

Completan su currículo "Silvio (y los otros)" y las series "The Young Pope" y "The New Pope".