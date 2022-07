Sorogoyen, jurado en el Festival de Venecia, tiene el "síndrome del impostor"

El cineasta madrileño Rodrigo Sorogoyen, nominado al Óscar por su corto "Madre", y ganador de tres premios Goya de seis veces nominado en algo menos de diez años de carrera, ha confesado a Efe que se siente "con el síndrome del impostor" tras haber sido elegido jurado en la 79 edición del Festival de cine de Venecia.

"Todavía no había llegado al punto de asumir la responsabilidad que supone un encargo como éste, estaba aún en la alegría, los nervios, la emoción y en el síndrome del impostor de cómo es posible que me pase a mi esto", se ríe el director, que hoy participaba en la presentación de las producciones españolas que irán al próximo festival de San Sebastián.

Aunque hace unos días que Sorogoyen había aceptado ser jurado en Venecia, hoy se hizo público que el madrileño compartirá esa tarea con la presidenta del jurado, la actriz estadounidense Julianne Moore, el director y guionista italiano Leonardo Di Costanzo; la directora francesa Audrey Diwan, la actriz iraní Leila Hatami y el escritor premio Nobel de Literatura anglojaponés Kazuo Ishiguro.

"Me parece increíble que hayan pensado en mi para esto. Aparte de que va a ser una experiencia maravillosa, es que me apetece mucho estar con estas personas", ha dicho a Efe Sorogoyen, guionista, director y productor de cine y televisión.

Reconoce que Moore es "su ídolo" y que le parece "una mujer maravillosa", pero no tiene ni idea de qué tipo de "encaje" tendrá con el resto del jurado; lo bonito, afirma, es la diversidad, que a priori, parece garantizada.

Sorogoyen participará en el Festival de San Sebastián con una nueva serie de televisión, "Apagón", de Movistar + que irá fuera de concurso, donde dirigirá uno de los cinco capítulos de que consta junto a Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta, que tiene como punto de partida una tormenta solar que provoca un corte general del suministro de energía.

Nominado al Goya y ganador del Feroz con su ópera prima "Stockholm" (2013), Sorogoyen se ha situado en estos menos de diez años en lo más alto del panorama cinematográfico y televisivo de este país, tras firmar películas como "El reino" o "Madre" y series de televisión como "Antidisturbios".

"Me siento como con el síndrome de del impostor, como que qué he hecho yo para merecer esto, pero una vez que veo que esto es lo que me ha tocado, pues me digo 'disfrútalo', porque me ha tocado una bonita época", afirma el director de "Que Dios nos perdone" (2016).

Además, agrega Sorogoyen, "cada vez que vengo a la Academia, o voy a los festivales o a los Goya hay algo que me emociona mucho, y es esa pertenencia a un grupo que intenta hacer lo mejor posible su trabajo, que es contar historias".

En ese sentido ha valorado y agradecido la llamada de alerta del director del certamen donostiarra José Luis Rebordinos que ha pedido durante la presentación de las producciones nacionales que estarán presentes en la 70 edición del SSIFF que el público vaya al cine.

"Me parece un comentario muy lúcido", ha dicho Sorogoyen, convencido, como Rebordinos de que "no es que no pase nada, sí pasa si no vamos al cine ahora -advierte- es que nos vamos a arrepentir, como dice Rebordinos".