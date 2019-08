Sorogoyen asegura que 'Madre' "ha gustado mucho" en su presentación en el Festival de Venecia: "No puedo ser más feliz"

El director español Rodrigo Sorogoyen ha asegurado este viernes que 'Madre' "ha gustado mucho" en su presentación en la Sección Horizontes de la 76ª edición del Festival de Venecia. "No puedo ser más feliz", ha reconocido.

En declaraciones a Europa Press, Sorogoyen ha reconocido que es "un sueño" presentar la cinta en el festival, donde "encaja muy bien". "Creo que para la película es buenísimo estar en un festival como este, de clase A", ha añadido.

La película, que se estrena en cines el próximo 15 de septiembre, da continuidad al multipremiado cortometraje del mismo nombre. Con todo, Sorogoyen ha desvelado que incluso la gente que "ha visto el corto no se espera lo que va a ocurrir después".

UNA PELÍCULA QUE VUELVE "A LOS ORÍGENES" DEL DIRECTOR

Por otro lado, el director ha explicado las razones que le llevaron a retomar el proyecto. "El corto funcionó muy bien y había ganas de trabajar con el equipo de nuevo. La última, fue que Isabel Peña y yo pensamos en no hacer algo grande, sino pequeñito. Tenía la posibilidad de continuar con Madre, así que se lo conté a Isabel y le sedujo", ha señalado.

En este sentido, el director español y la guionista buscaron hacer "una película más distinta". "Queríamos volver a los orígenes con 'Stockholm' --su ópera prima-- y hacer algo más emocional y sentimental", ha confesado.

Por último, Sorogoyen se ha referido a la posibilidad de que 'Madre' vuelva a ser nominada para los Premios Oscar. "Ni lo tengo en mente ni depende de mí. No es la típica película que va a los Oscar. Me gustaría, claro que sí, pero no lo tenemos en mente", ha zanjado.