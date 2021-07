Sole Giménez: "Me da pudor cuando me piden que cante"

La cantante Sole Giménez (París, 1963) es una enamorada de la jardinería, afición que heredó de su madre, según relata en una entrevista a EFE, en la que confiesa que le gusta la canción de "La Barbacoa" para bailar y que le da pudor que le pidan cantar, aunque lleve haciéndolo toda la vida.

PREGUNTA: Tengo entendido que le encanta la jardinería, ¿de dónde le viene esa afición?

RESPUESTA: De mi madre, que tiene una mano increíble para las plantas.

P: ¿Tiene muchas plantas en casa?

R: Según me dicen demasiadas, pero a mí me encantan.

P: Está inmersa en su proyecto "Mujeres de música". ¿Qué mujer o mujeres han marcado su vida?

R: Aparte de las de mi familia, ha habido alguna maestra, algunas amigas y algunas cantantes a las que he seguido, pero en general, las mujeres de mi generación han estado faltas de referentes.

P: Una canción que le haya marcado

R: Una solo es difícil... pero "Aquellas pequeñas cosas", de Joan Manuel Serrat, o "Honrar la vida", de Eladia Blazquez.

P: Confiese esa canción o artista que nunca reconocería que le gusta

R: "La Barbacoa", de Georgie Dann, para bailar.

P: Y esa que teme que le pidan que cante ...

R: No se me ocurre, pero me da pudor cuando me piden cantar.

P: ¿Tiene alguna manía antes de dar un concierto?

R: Mientras todo funcione, no.

P: Si no hubiera sido cantante, ¿qué le hubiera gustado ser?

R: Pintora, diseñadora, paisajista... algo donde intervenga la creatividad.

P: ¿Qué le gusta hacer para desconectar?

R: Me gusta tener mis ratos de soledad, y por supuesto ver a amigos, salir de cena, estar con mi chico o trabajar en el jardín.

P: Si se perdiera, ¿dónde habría que buscarla?

R: Igual en una playa de Dénia o entre los arrozales de Ubud en Bali, o en el bosque de Carlac, en el valle de Arán... en la naturaleza.

P: ¿Es más de mar o de montaña?

R: Todo tiene su magia.

P: ¿Qué libro tiene entre manos ahora mismo?

R: "Brumas sobre el volcán", un libro que ha escrito mi hermano Jose, que está realmente bien.

P: ¿Ve series de televisión? ¿Alguna que le tenga enganchada?

R: Confieso que "The Crown" me engancha, pero me ha gustado mucho "Gambito de dama", por ejemplo.