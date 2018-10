"Sol(d) Out", un documental sobre la "estafa" de las energías renovables

La del actor César Vea es una de las 62.000 familias que en 2007 y "animadas" por el gobierno invirtieron en energías renovables con un resultado que les llevó "a la ruina", una experiencia que relata en el documental "Sol(d) Out", la historia, asegura en una entrevista con EFE, "de una estafa estatal".

"La violencia que han ejercido estos sinvergüenzas contra miles de familias en este país se llama 'violencia de estado'. Yo he perdido mi casa por invertir en energías fotovoltaica. Hay gente que ha sufrido infartos, rupturas familiares, suicidios... El panorama que hay es inimaginable", explica Vea (La Rioja, 1966) en una entrevista con Efe horas antes de estrenar en el Palacio de la Prensa su película.

Con su experiencia como hilo conductor, Vea sitúa al espectador en lo que vivieron 62.000 familias durante el gobierno de José Luis Zapatero y Mariano Rajoy y recaba testimonios como los de Baltasar Garzón, Íñigo Errejón, Ramón Espinar, Cristina Narbona y Juantxo López Uralde.

El actor, conocido por su papel en "El laberinto del fauno", explica que ellos, como muchos otros, decidieron emprender un negocio que, según el contrato firmado con el Estado, les "daría beneficios doce años más tarde".

Así invertieron un millón de euros para la instalación de una planta solar pero apenas 3 años más tarde, "el mismo Gobierno incumplió las condiciones que se habían firmado aplicando recortes con carácter retroactivo de hasta un 30 %".

Ese recorte se incrementó hasta un 50 % "por el Gobierno del PP, cambiando las normas de juego a mitad de partido", subraya.

"La falta de conexión y comunicación entre el gobierno central y, en mi caso, la comunidad autónoma de La Rioja provocó que me expulsaran del sistema de primas. Es decir, mi planta no recibe la remuneración estipulada, sino un 80 % menos".

Eso le ha ocasionado el embargo de su nómina, que actualmente recibe por su papel en la serie "Acacias 38", y que los bienes de su familia estén en un proceso de embargo por no poder afrontar los pagos pendientes con Hacienda y el banco, detalla.

Vea decide iniciar una "lucha en solitario" y realizar "Sol(d) Out" -juego de palabras con "agotado" en inglés y "sol"-, un documental de 71 minutos posible gracias a la colaboración de Digital Producciones y Rekamara Producciones Audiovisuales, y la "humilde ayuda" de amigos y afectados.

El documental, que ha grabado en los últimos dos años, ha costado 40.000 euros sin contar el trabajo de Vea, quien admite que es "bastante precario" en comparación del proyecto que tenía pensado.

Tras este estreno, el director intentará distribuir su obra en salas comerciales antes de diciembre y mantenerla 3 días en cartelera para poder presentar la película a la Academia de Cine y aspirar a los premios Goya.

Después, revela, tratará de recorrer todas las ciudades de España con su documental, "como si fuera una obra de teatro", y hablar con el público al respecto.

"Con esto, o mueres o peleas. Si yo no hago nada me hundo en la miseria y acabo saltando por un balcón. Y tengo un hijo, y he podido sacar fuerzas de flaqueza de ninguna parte y decidir que voy a pelear... Aunque me he encontrado más solo que la una", recalca.