Un singular collage sobre mujeres y literatura, ópera prima de María Elorza

Ana Burgueño

Una mujer afirma ante una cámara que cuando se le vino encima la biblioteca de su casa pensó que los libros sí pueden matar. Es el comienzo de "A los libros y a las mujeres canto", el debut en el largometraje de la cineasta María Elorza, que se estrena este jueves en el Festival de San Sebastián.

Ese inicio marca el tono de un documental que habla de literatura sin grandes ceremonias, busca la risa porque dice que es "una buena herramienta" para conectar con el espectador.

"Si hubiera querido abordar el tema de la literatura con un tono serio y solemne, habría salido un ladrillo. Hay que intentar abordar los grandes temas con aparente ligereza y hacerlos accesibles", dice la realizadora vasca en una entrevista con EFE.

Su filme compite en New Directors, la sección destinada a primeros y segundos trabajos de cineastas de todo el mundo y para la que este año se han seleccionado quince títulos, entre ellos también otra producción española, "Secaderos", de la granadina Rocío Mesa.

Elorza (Vitoria, 1988) ha convertido en largometraje lo que en principio fue una anécdota, la caída de la librería de su madre, que sufrió una lesión en un dedo. "Yo filmé los resultados del desastre, con 'La divina comedia' partida en dos", explica la directora, que luego grabó entrevistas a su madre, Antonia Deias "Tonina", y a su hermana Anne, sobre el papel de la literatura y los libros.

Después decidió abrir el abanico y filmar a amigas de su madre "que tienen una relación estrecha con la literatura y buenas bibliotecas -a Loreto Casado, Viki Claramunt, Waltraud Kirste-, y retratarlas a través de sus libros". Ése es "el armazón inicial de la película", a partir del cual la cineasta empieza a pensar "en la forma de transformar ese material en cine".

Las imágenes y experiencias que estas mujeres conservan en su memoria son el nexo entre ellas y la puerta de entrada al largometraje, para lo que empezó a confeccionar un collage que nutre con su propio imaginario cinematográfico, con cine doméstico antiguo y con revistas, entre otros elementos.

Filmó en castellano e italiano -su madre es italiana- y pasó de rodar en las casas de las protagonistas a hacerlo también en los espacios que le han sugerido todas las cosas que ellas le habían contado, en lugares como Cerdeña, Herculano, Monte Vesubio y Nápoles, en Italia, y en Madrid, Navarra, Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa.

Su labor de búsqueda la llevó también a localizar imágenes de las trabajadoras de la antigua Tabakalera donostiarra y descubrir que existía la costumbre de que una de ellas leyera a las demás en voz alta, y que en países como Estados Unidos y Cuba también se hacía, pero con personas que las cigarreras contrataban.

"La película habla mucho de divulgación y pretende ser también divulgativa, no para un público especializado ni muchísimo menos", señala Elorza sobre este personal y singular documental, que es su cuarta colaboración con la productora guipuzcoana Txintxua Films, y que fue premiado en el Mafiz, el apartado de industria del Festival de Málaga, y en la sección de industria del certamen bilbaíno Zinebi.

Señala que no ha pretendido "hacer un manifiesto feminista". "No es el tema del largometraje. Claro que tiene una aproximación feminista, sí que está muy presente la idea de dar voz a estas mujeres, pero el feminismo es una cosa muy amplia y decir que es feminista es casi como no decir nada", puntualiza.

María Elorza ha jugado con "La Eneida" de Virgilio, cuando el poeta romano dice "Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia...", para dar título a su ópera prima.

"Me apetecía hacer un poco de humor con el título, humor antiguo, pero también lo eligió porque en el filme "se habla mucho de la antigüedad, de la importancia de la memoria, y me gusta también la idea de estar dialogando con los clásicos, aunque sea para darles la vuelta".

"También me gusta mucho incluir la idea del canto, de cantar, que tiene que ver con la música, con la literatura oral, con nuestro pasado y con el homenaje que pretendo hacer a las protagonistas", destaca.

ab/rh/jdm