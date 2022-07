Sindicatos de periodistas: conocidos cantantes dificultan trabajo de gráficos

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha denunciado la "censura previa" y las prácticas abusivas que cometen "conocidas figuras de la canción" para que los fotoperiodistas puedan realizar su trabajo en los conciertos ya que "les exigen por escrito revisar las fotografías para decir cuáles pueden publicar".

Esa es la denuncia que hace la federación en un comunicado en el que no obstante aclara que estas prácticas no son nuevas, pero que cada vez son más frecuentes, "incluso -apostilla- por parte de artistas que no son precisamente de reconocido prestigio internacional".

Según aseguran desde la FeSP, para realizar su trabajo en los conciertos, estos profesionales tienen que aceptar por escrito las condiciones que les imponen sobre los minutos que pueden estar tomando imágenes de los artistas o lugar donde deben situarse.

Pero además en muchos casos, según mantienen, les obligan a enviar las fotografías a los representantes del artista para que les digan cuáles pueden publicar y cuáles no.

"Esta exigencia -advierten- es un chantaje, porque si no la aceptan no les acreditan para cubrir informativamente el acto. Se trata de una intolerable censura previa, propia de dictaduras pero no de democracias, y constituye una flagrante vulneración de los derechos de autoría de los y las fotoperiodistas".

Para la federación, es un gesto de "prepotencia y una humillación"· para este colectivo y "un ataque" al derecho a la información de la ciudadanía.

Por eso, la FeSP se solidariza con el colectivo y anuncia que apoyará todas las acciones de protesta que realicen porque, en su opinión, "ha llegado la hora de actuar de manera colectiva, para erradicar una conducta que perjudica directamente a los y las fotoperiodistas y también daña la calidad de la información".