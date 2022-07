Simple Minds cierra en Jerez de la Frontera (Cádiz) su gira española

La mítica banda británica Simple Minds cerrará este domingo 31 de julio en el VIII Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) su gira por España, que le ha llevado a ofrecer diez conciertos durante dos meses dentro del tour internacional "40 Years of Hits".

El legendario grupo, con más de 40 años de trayectoria , encabezada por el cantante Jim Ker , ofrecerá mañana un espectáculo en el Tío Pepe Festival para todos los fans que acudan a esta cita.

En 2019, Simple Minds inició una gira internacional para celebrar sus 40 años sobre el escenario, gira que se vio truncada por la pandemia y que retoman ahora.

Pioneros en su género, iniciaron su andadura en Glasgow en 1977, aunque no fue hasta un par de años después, en 1979, cuando publicaron su primer álbum, "Life In A Day".

Considerado como uno de los grupos más influyentes de los años 80, surgieron con un estilo propio y arraigado en el art-rock de David Bowie y el baile electrónico de Donna Summer, llegando a ser un referente de su generación.

Sus grandes éxitos se sucedieron especialmente en los 80 cuando alcanzaron el número uno en grandes países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y España, llenando estadios por todo el mundo.

Entre sus éxitos más destacados aparecen temas como "Don't You (Forget About Me)", que apareció en la película juvenil "El club de los cinco", "Alive and Kicking" o "Mandela Day", y discos como "New Gold Dream" o "Sparkle in the Rain", que los encumbraron a lo más alto del pop-rock, llegando a vender más de 60 millones de discos en todo el planeta. EFE

