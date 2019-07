Silvia Pérez Cruz: "Voy aprendiendo a jugar con los tiempos y con la vida"

Concha Barrigós

La banda sonora de una película de animación, un disco resultado de su #proyectodrama y otro que grabará en su gira por Japón, además del tour que ha comenzado con Toquinho y Javier Colina... Silvia Pérez Cruz no para pero asegura que está aprendiendo "a jugar con los tiempos y con la vida".

La gira del espectáculo con el brasileño (Sao Paulo, 1946) y el pamplonés (1960) arranca el próximo 24 de julio en el Festival Grec y continúa al día siguiente en el Festival la Mar de Músicas de Cartagena, el 27 en el Festival Pirineos Sur, el 28 en el Festival HeinekenJazzaldia de San Sebastián y culmina el 29 en el Teatro Real, en el Universal Music.

"Son cinco conciertos excepcionales, en el que nos unimos tres generaciones. Uno es Colina, con el que he trabajado tanto, y el otro Toquinho, que hacía mucho que no venía a España", explica Pérez Cruz (Palafrugell, Gerona, 1983) en una entrevista telefónica con EFE.

Todo comenzó el año pasado con una propuesta de que Colina y ella hicieran un concierto con "esa leyenda viva de la música de Brasil" que es Toquinho.

"Fuimos, ensayamos un día haciendo repertorio brasileiro y nos gustó tanto que él nos propuso que hiciéramos más cosas los tres. De ahí nace esta conjunción que no creo que se repita".

En el concierto, Toquinho toca una parte solo, luego lo hacen juntos ella y Colina y al final los tres abordan un repertorio brasileiro "con una sonoridad que es un lujo", describe la propietaria de una voz particularmente afinada y rebosante de matices, en la misma cuerda de la de Rosalía.

"Me acuerdo cuando la conocí hace años. Le dije 'me gusta mucho cómo haces los pianos y me dijo 'lo aprendí de ti'", sintetiza, un poco a regañadientes, cuando se le menciona el parecido.

Ahora está también inmersa en #proyectodrama, la recopilación de canciones creadas en diálogo con otras disciplinas artísticas como la danza, el cine, el teatro o la pintura.

Entre ellas están las que hizo para el espectáculo con Rocío Molina "Grito pelao", las de "Cyrano", con Lluis Homar, o la banda sonora de "La noche de 12 años", de Álvaro Brechner.

Juntas serán un disco, aún sin título, que se publicará en noviembre y del que ya están disponibles digitalmente "Sigue el baile", "Plumita", "The sound of silence", "Tres locuras" y "Estimat" y el día 19 de julio saldrá "Som somiat".

"Estoy súper contenta con ese disco -el último fue "Vestida de nit", de 2017-, y me da mucha alegría hacerlo".

El proyecto también le sirve para afrontar una relación más cercana y distinta con las redes sociales, a las que ahora, confiesa, "detesta" porque la vuelven "loca".

También "tiene pensado" que el espectáculo que llevará en gira en septiembre junto a Marco Mezquida se grabe en un disco en directo al final del tour: "es algo más romántico que estratégico. Ya veremos", se ríe.

Pérez Cruz es una especie de "hada" humanitaria, siempre comprometida con distintas causas, y acaba de participar, en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en el proyecto "Música en Vena": ha cantado a capella en la UCI y en la planta de los tratamientos de cáncer de mama.

"Ha sido brutal, muy duro pero increíblemente positivo porque ves cómo un enfermo se va relajando y le va saliendo la sonrisa. Que alguien te diga que le da paz escucharte le da sentido a todo", resuelve.

Está grabando además la banda sonora de la película de animación francesa "Josep", sobre el ilustrador catalán Josep Bartolí, y con dibujos de Aurelien Froment, en la que también pone voz a uno de los personajes.

En agosto, como hace "siempre", cogerá vacaciones y tiene previsto tomárselo con más calma porque el año pasado con el proyecto que hizo con Rocío Molina fue de muchos ensayos y viajes: "voy a aprendiendo a jugar con los tiempos y con la vida", revela.