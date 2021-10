Siete autores de literatura juvenil se van a la guerra

Alfredo Valenzuela

"Escritos en la guerra" es un curioso experimento literario en el que siete autores especializados en literatura juvenil se han acercado a la guerra con un relato cada uno que, además, está inspirado en un escritor real que, de un modo u otro, se vio implicado en alguna guerra de verdad.

Publicado por Kalandraka, editorial especializada en literatura infantil y juvenil, "Escritos en la guerra" lleva una colección de ilustraciones de Federico Delicado que son de un realismo capaz de estremecer como sólo pueden hacerlo fotografías de época.

"Yo no había cumplido los 11 años cuando estalló la Guerra Civil española. Unos niños acostumbrados a no salir de casa si no era acompañados por sus padres o la niñera nos vimos haciendo interminables colas para conseguir pan o patatas...", con ese fragmento del discurso de Ana María Matute cuando recogió el premio Cervantes se cierra el relato de Mónica Rodríguez titulado "La niña asombrada".

Ese relato está inspirado en Ana María Matute, la cual definió a su generación como la de los "niños asombrados", por el que les causó el desastre de la guerra a toda una generación de niños que, ante un conflicto de aquella magnitud, parecían doblemente inocentes.

Daniel H. Chambers, autor del relato titulado "Volatilizado", dedicado a la figura de Antoine de Saint-Exupery, es también el editor de "Escritos en la guerra", por lo que ha explicado a Efe que con este volumen se ha tratado de rendir un homenaje a los autores que inspiran cada relato y, al mismo tiempo, presentárselos a los lectores más jóvenes.

En este punto, Chambers ha hecho una matización que también es una advertencia: "Son relatos para cualquier tipo de lector, jóvenes o no jóvenes", y ha recordado: "Algunas de las mejores obras que jamás se han escrito se plantearon como literatura juvenil".

El relato de Chambers, quien ha confesado que el autor de "El Principito" es uno de los pocos escritores que le gusta más por su biografía que por su obra, está centrado en el jefe del escuadrón al que pertenecía como piloto de guerra Saint-Exupery, que espera que éste regrese de su vuelo hasta que llega un momento en el que acepta que no volverá nunca.

El poeta Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, aborda al poeta Miguel Hernández con un curioso giro, contando la historia de un joven con problemas familiares que se salva tras conocer la figura y la peripecia vital del poeta alicantino.

Carmela Trujillo titula su cuento "Caperucita roja es poeta", un título que seguro que le habría gustado a la poeta Gloria Fuertes, a quien se lo dedica y de la que recuerda lo complicado que era ser poeta para una mujer en una época en la que los recitales poéticos se pensaban sólo para hombres.

A otra autora, Elena Fortún, le dedica su relato Rosa Huertas porque se hizo lectora con sus libros y es su autora favorita, mientras que Elvira Menéndez inspira el suyo en la creadora del legendario Guillermo el travieso, Richmal Croptom, y en los niños refugiados de la Guerra Civil que padecieron el trauma de los bombardeos.

El relato de Gonzalo Mouré, titulado "Un instante", sobre la represión del franquismo que sucedió a la Guerra Civil es el único de los siete que, carente de ficción, refiere hechos reales.

"Escritos en la guerra" inaugura una nueva colección de relatos que homenajearán a escritores reales y que, dirigida por Daniel H. Chambers, agrupará títulos como "Escritos de otro mundo", que se consagrará a autores que han creado otro mundo, como Tolkien; "Escritos en el mar", a autores como Stevenson; "Escritos en el futuro", a escritores como Asimov y Clarcke; y "Escritos en el olvido", dedicados a escritores olvidados como el autor de "El planeta de los simios", el francés Pierre Boulle.