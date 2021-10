La SGAE organiza un ciclo inspirado en la vanguardia musical leonesa

La Fundación SGAE, en colaboración con la Fundación Club 45, ha organizado un ciclo inspirado en la vanguardia musical leonesa y en especial el Archivo Gráfico de la Era Pop, que ha puesto en marcha el músico leonés Alex Cooper en Santa Colomba de Somoza (León).

Esta muestra a la que han llamado "Pantalla Pop" tendrá lugar del 19 al 23 de octubre en la Sala Berlanga de Madrid e incluirá la proyección de cuatro documentales protagonizados por músicos: "El regalo" de Juan Marigorta, "In the middle of Norway" de Mia P. Salazar, "Sonido mosca" de Nando Caballero y "Salir de casa" de David Trueba, según un comunicado de la institución.

También se han programado exposiciones, coloquios, conferencias y dos conciertos en directo: Zabriskie (un grupo de pop rock leonés) y Los Modernos (trio al que pertenece el que fuera bajista de la banda leonesa Flechazos, Hector Escobar).

El Archivo Gráfico de la Era Pop, que cuenta la historia del pop centrándose en el "beat" y en la década de los años 70, se inaugurará en León en la primavera del año 2022.

Alex Cooper, alma de Flechazos y organizador de este proyecto ha comentado: Tengo muchas ganas de ver el museo finalizado y empezar a realizar actividades. A pesar de las dificultades, León siempre ha sido muy moderno, sonaba la misma música que en Madrid. EFE

sa/met/icn