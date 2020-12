La SGAE y Mensajeros de la Paz colaboran para acercar la cultura a los colectivos más desfavorecidos

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la asociación Mensajeros de la Paz han firmado este martes un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente acciones culturales en colectivos en riesgo social. El presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel García, y el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, han sido los encargados de rubricar el convenio en la sede central de la entidad en Madrid.

Tal y como indica la entidad, se trata de la primera vez que ambas instituciones formalizan un acuerdo de estas características. Ambas organizaciones trabajarán en la definición de un marco de cooperación conjunta que facilite la puesta en marcha de talleres y actividades lúdicas en los programas de Mensajeros de la Paz.

En concreto, los socios de la SGAE participarán en las actividades culturales organizadas por Mensajeros de la Paz, aportando su creatividad, experiencia y talento artístico. Además, el convenio prevé la inclusión de socios de la SGAE en situación de vulnerabilidad económica o social en los programas de ayuda dispuestos por la asociación que dirige el Padre Ángel.

"Desde la SGAE, entendemos como una responsabilidad social y moral la colaboración con entidades no gubernamentales que desempeñen labores tan loables como las que viene haciendo desde hace décadas Mensajeros de la Paz, y más en los tiempos que corren actualmente", ha explicado Onetti.

"Juntos sumamos sinergias que nos permiten llegar donde una sola institución por sí sola no puede llegar", ha matizado el creador sevillano.

Por su parte, el Padre Ángel cree que se trata de "una iniciativa preciosa" para "poder acercar la cultura y el arte a las personas más vulnerables de la mano de profesionales y artistas dispuestos a emplear su tiempo y su talento" con ellos.

El presidente de Mensajeros de la Paz cree que "acercar la cultura a las personas en esta situación de vulnerabilidad es casi tan importante como facilitarles alimentos". "El espíritu también necesita comer", ha declarado.

LA SOLIDARIDAD DEL COLECTIVO AUTORAL

Esta colaboración de la SGAE se enmarca en la línea de trabajo del Área Social y Asistencial, encargada de canalizar las ayudas a los socios que atraviesan por momentos de dificultad. Gracias a ellas, se establecen fórmulas de colaboración que permiten a los autores mitigar una situación delicada y sentirse activos.

En este ámbito, explica la sociedad, ya tiene firmados convenios con Cruz Roja España, Fundación Secretariado Gitano, CEAR (Comisión de Ayuda al Refugiado), Federación INJUCAM, Confederación ASPACE (Asociaciones para la Atención a la parálisis cerebral), o la Asociación de Educación, Cultura y Solidaridad.

Asociación gitana CHACHIPLEN, Associació de Músics per la Pau i la Integració VOZES, AREMI (Associació per a la Paràlisi Cerebral i discapacitats Similars), Colectivo EL PARKE, Coordinadora Síndrome de Down Cataluña, Fundació Privada Taller de Músics, Fundación La Roda, Asociación Inclús, Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat de Cataluña, Manos Unidas, ASAENEC (Asociación de allegados y personas con enfermedad mental de Córdoba), Cáritas Diocesana de Sevilla o el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), son otras de las asociaciones con las que colabora la SGAE.