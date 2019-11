Sevilla cierra su 16 festival con 'Martin Eden' como película triunfadora

El 16 Festival de Cine Europeo de Sevilla ha cerrado sus puertas esta noche tras una intensa semana dedicada al cine del viejo continente, con el director italiano Pietro Marcello como gran triunfador, al llevarse el Giraldillo de Oro, el máximo galardón del certamen, por su película 'Martin Eden.

Basada en la novela que escribió Jack London a los 20 años, el jurado, compuesto por Lucía Alemany, Serge Bozon, Mirsad Purivatra, Elías León Siminiani y Ada Solomon, ha premiado el trabajo de este cineasta, que ha recogido su galardón en la gala de clausura celebrada en el Teatro Lope de Vega de la capital andaluza

A la gala de cierre han acudido, entre otros, el director de la película Adiós, Paco Cabezas, así como Natalia de Molina, Paulina Fenoy, Mauricio Morales y Vicente Romero, que han formado parte del reparto, entre otros miembros de su equipo.

Otros invitados han sido la actriz Jeanne Balibarm, Premio Ciudad de Sevilla), y los cineastas Abel Ferrara, Marta Nieto, Rodrigo Sorogoyen, Violeta Rodríguez, Mamen Díaz, Carmen Arrufat, Carmen Haro, Miguel Rodríguez, Bruna Cusí y Ricardo Gómez.

El Festival, aunque se ha clausurado esta noche, ofrecerá mañana una sesión especial en el Teatro Alameda, donde se proyectarán tres de las películas ganadoras de distintos premios del certamen: And Then We Danced, de Levan Akin; Technoboss, de João Nicolau; y Martin Eden, de Pietro Marcello, ganadoras del Premio del Público, el Gran Premio del Jurado y el Giraldillo de Oro, respectivamente.

El Festival de Sevilla cierra, de esta forma, una edición en la que se han proyectado más de 230 títulos y se han celebrado más de 150 encuentros con directores como Abel Ferrara, Elia Suleiman, Robert Guédiguian, Pere Portabella, Teona Strugar, Justine Triet, João Nicolau, Albert Serra, Pietro Marcello, Rodrigo Sorogoyen y Mark Cousins.