Setenta galerías de todo el mundo participarán en la 16ª edición de la Feria de Arte Swab

Setenta galerías, mayoritariamente extranjeras, participarán del 5 al 8 de octubre en la 16ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Swab, que este año cambia de ubicación y se situará en el Pabellón Textil de la Fira de Barcelona.

El director de Swab Barcelona, Joaquim Díez-Cascón, ha explicado este viernes en la presentación que de las setenta galerías, 27 son nacionales -Madrid, Barcelona, Valencia, Marbella, LHospitalet de Llobregat, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Granada y Celrà (Girona)- y 43 provienen de 21 países de todo el mundo, representando a más de 200 artistas.

En el nuevo emplazamiento, ha dicho Díez-Cascón, a pocos metros del Pabellón Italiano, ubicado en Montjuic y donde se ha celebrado la feria hasta ahora, Swab dispondrá de "un pabellón de estética industrial con más de 3.000 metros cuadrados".

El comité de selección estaba formado por los comisarios y directores artísticos Omar López-Chahoud, de la feria Untitled Miami; Jérôme Pantalacci, de la feria francesa Art-o-Rama; Isa Natalia Castilla, de la Feria Material en Ciudad de México; Domenico de Chirico, comisario independiente, y de los coleccionistas José Luis Lorenzo, Marie Elena Angulo, Jesper Stieler y Pedro Jaile.

Swab Barcelona actúa como plataforma de experimentación de propuestas artísticas emergentes: "El comité de selección, el comisariado colaborador y la dirección de la feria apuestan por las propuestas más frescas y actuales del panorama nacional e internacional, reflejando así las tendencias del momento y dando visibilidad a proyectos jóvenes e innovadores".

En esta edición, la feria, que muestra las últimas tendencias del arte contemporáneo, pone el foco en el talento local con el objetivo de proyectarlo al resto del mundo y entre los artistas representados se nota que queda atrás la recurrente figuración sustituida por una tendencia a escenarios más abstractos con trazos surrealistas y paisajes poéticos coloristas.

En la feria se desplegarán siete programas: Programa General, dedicado a galerías consolidadas; Emerging, con galerías de menos de cinco años de trayectoria; Emerging LATAM, las propuestas más prometedoras del arte contemporáneo latinoamericano; Swab Seed, espacios independientes y nuevas plataformas; SOLO Show by Vila Casas, proyectos interdisciplinares catalanes; My First Art Fair, jóvenes galerías con menos de dos años y que no hayan participado en ninguna feria internacional, y Video Box, dedicado a las últimas tendencias en videoarte.

En el Programa General, pilar central de la feria, figuran 39 galerías, entre ellas Anna Nova (San Petersburgo), Artnueve (Murcia), ATM (Gijón)+Espacio Valverde (Madrid), Bianca Boeckel (São Paulo), CLUSTER (Roma), Ángeles Baños (Badajoz), Fran Reus (Palma de Mallorca), Isabel Hurley (Málaga), Fleur & Wouter (Amsterdam), Tanint (Beirut), Herrero de Tejada (Madrid), Jorge López (Valencia), Kevin Kavanagh (Dublín), OdA (Buenos Aires), Raffaella De Chirico (Turín/Milán), Secret Project Robot (Nueva York), Shazar (Nápoles), Smart Gallery (Buenos Aires) o TCHIKEBE (Marsella).

También estarán las galerías barcelonesas ADN, Dilalica, House of Chappaz (con sede también en Valencia), Pigment Gallery, Victor Lope Arte Contemporáneo, Zielinsky (con sede también en Porto Alegre), etHALL de LHospitalet de Llobregat, y Palmadotze, de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), todas asociadas a Art Barcelona. Espacios temáticos

Es novedad el programa SOLO Show, comisariado por Margot Cuevas y Carla Gimeno y desarrollado en colaboración con la Fundació Vila Casas, que pondrá el foco en el Mediterráneo, y que este año se centrará en el talento catalán.

El programa Emerging contará con la participación de Albert Contemporary (Odense), Bold (Praga), DS (París), LUPO (Milán), Mahara+Co (Miami) y SISSI club (Marsella).

El programa Emerging LATAM, comisariado por el galerista argentino Santiago Gasquet, incluirá las galerías emergentes y propuestas más prometedoras de la escena de arte contemporáneo latinoamericano a partir de las galerías Collectio (Chile), Bloc Art (Lima), Espacio Enhorabuena (Madrid), Galería Grasa (Buenos Aires), Now Gallery (San Isidoro, Perú), y Remota (Salta, Argentina).

El programa Swab Seed reunirá a diez espacios independientes dirigidos, en algunos casos, por artistas experimentales cuyas propuestas están sacudiendo la escena contemporánea: Awol (Los Ángeles), CU29 (Plovdiv, Bulgaria), Colette Mariana (Barcelona), HARABEL (Tirana), Kunsthalle.Ost (Leipzig), La Raíz (Granada), Li Gallery (Shanghai), Mmundo (Nueva York), NVS (Lisboa), Studio-Beta (Barcelona/Berlín) y Yafteh Gallery (Teherán).

Video Box, el programa especial que da visibilidad a proyectos de videoarte creados en territorios con un tejido cultural en desarrollo, será comisariado en esta edición por el taiwanés Alfonse Chiu, que pone el foco en el sudeste asiático con ocho artistas que trabajan el concepto de frontera.