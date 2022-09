La serie "Moncloa" retrata la cotidianeidad de Sánchez sin filmar a sus hijas

La docuserie "Moncloa", que narrará el funcionamiento e historia del palacio presidencial, abundará en la vida personal del presidente, mostrando escenas cotidianas de Sánchez desayunando con su esposa, conversando con sus padres o manteniendo charlas informales con ministros en los consejos.

Durante su presentación hoy en el festival Iberseries Platino Industria de Madrid, su director, Curro Sánchez ("Paco de Lucía: La búsqueda", sobre su padre), ha explicado que Sánchez ha sido un personaje más y sólo se ha puesto una línea roja por parte de la presidencia: respetar la intimidad de sus hijas.

Asimismo, el equipo también ha encontrado limitaciones por motivos de seguridad a la hora de grabar los Consejos de Ministros y la cena de presidentes en la OTAN. A pesar de ello, el director ha asegurado que "no hay ningún tipo de decisión de controlar el contenido por parte de Moncloa", que les puso al tanto de los eventos más destacados en la agenda.

"Para nosotros todos los temas de partido, PSOE y demás, no nos interesan, porque nos alejan de lo que queremos contar", ha añadido Curro Sánchez, que ha insistido en que el objetivo del documental es ser un retrato de la institución y su historia, en la que "la presencia del presidente no destacará más que la de otros trabajadores que también hacen labores muy importantes".

INTERÉS DE DISTRIBUIDORAS INTERNACIONALES

Asimismo, director y productores han asegurado que la serie al completo está financiada por iniciativa privada de las productoras Secuoya y The Pool, no tiene como objetivo emitirse en ninguna cadena pública y buscará como potenciales clientes a plataformas como Netflix, la cual, a pesar de algunos rumores, no ha mostrado aún interés, han aclarado.

"Sí podemos adelantar que distribuidoras internacionales como Beta Films han mostrado su interés por esta serie documental. Este proyecto tiene vocación de terminar en un canal o plataforma privada, un proyecto que se financia conjuntamente entre las dos productoras que hemos decidido embarcarnos en esta aventura", ha declarado Eduardo Escorial, productor de Secuoya Studios.

La serie se dividirá en seis segmentos: en ellos se abordarán la historia del edificio, sus protocolos, la de los distintos departamentos y empleados (algunos presentes desde el gobierno de Adolfo Suárez), la coordinación de la cumbre de la OTAN, la gestión de la guerra de Ucrania, la vida personal del presidente y los Consejos de Ministros.

De la misma manera, algunos de los instantes más destacados incluirán al presidente conversando con líderes internacionales como Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen, Boris Johnson o Joe Biden, con quién compartió bromas durante la visita del presidente estadounidense a España en la cumbre de la OTAN.

En la presentación, Escorial ha afirmado haber encontrado un trato "cercano" y "afable" tanto por parte de la institución como del presidente, del que ha dicho que "ya tiene tablas" a la vez que ha calificado la concesión del organismo, que ha dejado entrar a grabar a un grupo "muy muy reducido", como "una labor de transparencia".

Iniciado en febrero, el rodaje pretende abarcar un año en la vida de la institución y, aunque su extensión inicial planea ser de cuatro capítulos, esta podría ser modificada en función de la progresión del trabajo.

"Siempre nos gusta ver el material que tenemos para abordarlo de la mejor manera posible", ha aclarado Escorial, quien también ha declarado desconocer el impacto electoral que podría tener la serie, que se presenta un año antes de que previsiblemente haya comicios generales: "Una vez que esté empaquetado lo comercializaremos y ahí comienza otro mundo, no tenemos fecha y no planteamos ningún impacto", ha añadido.