Sergio del Molino:convivimos multitud de voces que hacen panorama apetecible

Rafael Peña

El escritor madrileño Sergio del Molino, autor de una decena de novelas y ensayos entre ellos "La España vacía", ha dicho que en España conviven actualmente "multitud de voces y de perspectivas" que hacen que el panorama para el lector sea "muy apetecible".

Sergio del Molino (Madrid, 1979) ha reconocido en una entrevista con Efe que la literatura española vive un momento "muy interesante porque hay muchas voces, no se puede definir un rasgo o dos rasgos generales de la literatura, conviven varias generaciones vivas que están aportando lo mejor de sí mismas y que están en su plenitud creativa".

"Yo soy de la penúltima hornada y ahora mismo tienes un montón de escritores que no se limitan solo a la novela convencional que dominaba los años 80 o 90, ahora hay escritores mucho más raros que tienen un hueco en el mercado", ha afirmado.

El mercado editorial "aguanta, no se ha derrumbado tanto como la música, y vivimos en un mercado con menos lectores pero mucho más variado en contrapartida, por lo que los libros van a seguir vigentes".

En su opinión, profesionalmente se encuentra en un momento "muy dulce porque vengo de ganar el premio más importante de ensayos que hay en España, precedido de un éxito enorme con 'La España vacía' que sigue dándome muchas alegrías y me siento en el centro de un montón de movimientos literarios y extra literarios".

Conocido fundamentalmente por la novela "La hora violeta" (2013), donde narra la enfermedad y muerte de su hijo Pablo, dice que no tiene "ni idea" de lo que aporta en sus libros. "Supongo que conectan de alguna forma con algo de la sensibilidad social de España y por lo que me cuentan los lectores mis obras tienen una gran capacidad de conexión emocional con ellos, pero no sé cómo lo hago, me limito a escribir".

El autor, que publicó "La España vacía" (2016) sobre las raíces del desequilibrio campo-ciudad y sobre cómo afectan a España, ha valorado que hay que escribir literatura "para comunicar y para que tenga relevancia y intervenir en el discurso social".

Afincado actualmente en Zaragoza, el escritor ha dicho a Efe que los libros "son un objeto muy bien diseñados y sabía que iban a aguantar los malos momentos porque desde el siglo XV apenas ha cambiado y ha resistido a muchos formatos, por lo que el libro es un diseño perfecto y lo que te da un libro no te lo da otra cosa".

Actualmente, está acudiendo a muchas ferias nacionales pero ya está empezando "a escribir una cosa pero es temprano para hablar sobre ella" y ha destacado que la Feria del Libro "es muy importante para establecer diálogos y corriente continua".

Poco amigo de dar consejos, pide mucha "tranquilidad" porque "si arrancas desde la soberbia no haces nada, tienes que ir desde la humildad y medir si vales o no".

En su primera visita a Ceuta, ha añadido que la ciudad es uno de los capítulos de su última obra "Lugares fuera de sitio" (2018), "por lo que es una ciudad que tengo trabajada y meditada porque con este libro recorro lugares como Ceuta, Melilla, Andorra o Gibraltar para trazar una especie de libro de viajes y me parece una de las ciudades más interesantes y únicas que hay en España".