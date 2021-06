Sergio del Molino, contra el desprecio al paleto y la glorificación del campo

El escritor Sergio del Molino, quien publicó "La España vacía" en 2016 y extendió este término a todo el panorama político, social y cultural, ha rechazado este sábado y tildado de "mistificaciones" los polos opuestos "tanto del desprecio al paleto como la glorificación de la vida campesina".

Del Molino ha presentado en al Feria del Libro de Valladolid su nueva obra, "Contra la España vacía", donde cinco años después actualiza su análisis en un contexto político y social que "ha cambiado sustancialmente" y tras observar un cambio de visión en lo referente al medio rural despoblado.

"Ha habido una serie de reminiscencias que se asocian al término España vacía que me son ajenas. Tienen que ver con cierta sacralización de la naturaleza, cierta tendencia a reivindicar un estilo de vida más puro, natural, antiurbano, alejado de las ciudades. Yo nunca he hecho un alegato contra las ciudades, no he pretendido despoblarlas ni me parece que sean el mal", ha explicado.

Sobre este aspecto, ha destacado que no propugna "por una vuelta a un campo idealizado o una Arcadia", y ha observado cómo ha cambiado el discurso en los últimos años.

"De despreciar de forma muy grosera e hiriente la vida del campo y la herencia de la cultura campesina y todo lo que estaba asociado a paletos, rústico y demás, a que ahora glorifiquemos de forma totalmente acrítica y creando una especie de Arcadia que tampoco ha existido nunca", ha sentenciado.

Del Molino se siente "halagado" de que el término de su anterior libro se haya expandido, y aunque reconoce actitudes "oportunistas", sobre todo en el terreno político, asume que ha pasado a formar parte del uso común y ya queda fuera de su control.

El escritor y periodista madrileño ha argumentado que "un estado democrático no puede permitirse el lujo de decirle a los ciudadanos que se jodan si quieren vivir en un sitio", y debe buscar fórmulas "para que se sientan integrados y no expulsados".

Se ha mostrado crítico con el Gobierno de España en cuanto a sus políticas para mejorar la vida en el medio rural, pues considera que hasta ahora ha delegado en las comunidades autónomas y en la Unión Europea, lo que según Del Molino ha creado "muchas asimetrías" dentro del país.

Ha admitido que el debate cambió con la publicación de su libro en la primavera de 2016, aunque piensa que lo que hizo fue "prender sobre paja mojada con gasolina", en un debate ya "efervescente" en muchos sectores que no tenía la forma para canalizarse y expresarse.

Cuestionado sobre cómo puede afectar la llegada de nuevos pobladores a los pequeños municipios con el teletrabajo, el autor ha rechazado que este fenómeno haya ocurrido, pues cree que se han contado historias "muy anecdóticas y vistosas", pero los datos no avalan ese fenómeno migratorio ocasionado por la pandemia.

Como ejemplo, ha mencionado que de existir tal fenómeno, los fondos de inversión inmobiliarios se habrían lanzado a comprar viviendas en los municipios rurales, que señala que sufren un "problema estructural" por no tener casas disponibles ni en venta ni para alquiler.

"Los grandes holdings hubieran comprado provincias enteras y eso no ha sucedido", ha sentenciado. EFE

