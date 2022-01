Sergei Loznitsa: "La amenaza rusa ha sido financiada con dinero europeo"

Magdalena Tsanis

Experto en la reconstrucción histórica de la antigua Unión Soviética y director de películas como "Maidan" (2014) o "Donbass" (2018), sobre el conflicto ruso-ucraniano, Sergei Loznitsa ve en Putin el mismo ansia expansionista que tenía Stalin y señala que ha sido Europa quien ha financiado la amenaza rusa.

"Se necesitaba un tiempo para enganchar a Europa a los gasoductos y oleoductos y para armar a un ejército capaz, es decir, la amenaza rusa ha sido financiada con el dinero de los europeos que compraban a Rusia gas y petróleo", ha dicho a Efe el cineasta ucraniano, de visita en Madrid con motivo de la retrospectiva que le dedica Filmoteca Española.

Formado en Matemática Aplicada, Loznitsa nació en Bielorrusia en 1964, pero se trasladó pronto con su familia a Kiev, donde estudió y trabajó en el Instituto de Cibernética antes de volcarse en el cine documental, con algunas incursiones en la ficción, para analizar los grandes traumas de la extinta URSS.

A partir de una exhaustiva investigación de materiales de archivo, abordó la represión estalinista en "The Trial" (2018), el asedio de Leningrado en "Blockade" (2006), la desintegración soviética en "The Event" (2015) o la masacre de los judíos de Kiev por parte de los nazis en 1941 en "Babi Yar. Context" (2021), una de las películas que presentará por primera vez en Madrid esta semana.

"La historia de mi país a partir de 1917 es una serie de mentiras, lo que estudié en el colegio no tiene nada que ver con la realidad", señala para explicar su interés por la investigación histórica. "No conozco mis orígenes más allá de mis bisabuelos porque toda la historia del imperio ruso fue borrada, la gente tenía miedo de hablar de sus ancestros, sobre todo si no eran obreros o campesinos".

La visita de Loznitsa a Madrid coincide con el incremento de la tensión bélica entre Rusia y Ucrania y de la preocupación por parte de Estados Unidos y la Unión Europea ante una posible invasión, pero el cineasta recuerda que su país lleva siete años rodeado por el ejército ruso sin que "nadie se haya interesado" por lo que pasaba.

Loznitsa sostiene que ve en Putin a un heredero directo de Stalin en sus planes de expansión por Europa Occidental. "Los políticos rusos actuales tienen los mismos planes expansionistas, me parece curioso que en Europa nadie se haya dado cuenta de la amenaza, Europa está ignorando que la amenaza es real".

En su opinión, no se trata de un problema entre Ucrania y Rusia, sino entre un mundo totalitario o uno democrático y liberal. "El mundo totalitario no es rentable económicamente, pero es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir", advierte.

"La URSS se desintegró por razones económicas, no era capaz de dar de comer a su propia población, después se cubrió con piel de cordero y engañó a Europa y a sus políticos, que no eran especialmente clarividentes y, mientras tanto, enganchó al mundo occidental a sus gasoductos y oleoductos", resume.

Preguntado qué debería hacer Europa ahora, Loznitsa se muestra rotundo: "¿Qué se puede hacer contra un agresor?, la guerra, pelear".

Y recuerda que Rusia se ha saltado los convenios de inviolabilidad de fronteras firmados después de la Segunda Guerra Mundial y el Memorándum de Budapest de 1994.

El cineasta cree que la situación actual tiene ecos de 1939. "Stalin lanzó una oferta a Gran Bretaña, Francia y Alemania para ampliar sus territorios y esperó a ver quien picaba. Gran Bretaña y Francia dijeron que no, pero Alemania aceptó y se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop", recuerda, el acuerdo que derivó en la invasión de Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

"No sé si podemos comparar ambas situaciones, pero a mí la situación actual me recuerda a la tensión del 1939", alerta.