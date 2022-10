Sena Cifuentes, Premio Internacional de Ilustración Edelvives

La madrileña Sena Cifuentes ha sido galardonada con el IV Premio Internacional de Ilustración Edelvives que reconoce el trabajo de la ilustradora y su "control técnico sobre la línea".

El jurado ha otorgado el premio, dotado con 7.500 euros, por unanimidad y ha destacado "el control técnico sobre la línea y el fértil universo de la autora, en el que fusiona elementos botánicos, animales y humanos".

También ha reseñado su trabajo como creadora de "personajes únicos" que componen un mundo de criaturas fabulosas donde la observación del detalle te induce a "querer conocer más sobre ellos".

Sena Cifuentes (Madrid, 1957) es una ilustradora autodidacta y ha señalado que la concesión del premio supone "empezar una carrera nueva y apasionante" y el trampolín para lanzarse a la ilustración de libros infantiles.

"Colecciono libros ilustrados desde que mis hijos eran pequeños y siempre he jugado con la idea de poder ilustrar alguno (...) aunque siempre me han gustado los retos, no veía cómo introducirme en un mundo que me era tan ajeno. Y el concurso me pareció perfecto", ha explicado.

Cifuentes indica que intenta expresar con sus dibujos "lo fascinante que es vivir abriéndote a lo mágico, donde todo es posible. Todo cabe en tu propia realidad inventada y creada por ti".

La ilustradora recibió la medalla de plata en la Royal Horticultural Society de Londres, en la categoría de Acuarela Botánica, en 1997. Desde entonces no ha dejado pintar, siempre con la naturaleza como telón de fondo y representada, de una forma u otra, en todas sus obras.

Por otra parte, el jurado acordó distinguir con una mención especial a los ilustradores Salvador Rojo Flores (Ciudad de México) y Alejandro Galindo Buitrago (Murcia).