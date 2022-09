Seminci retira de la Sección Oficial la última película de Jaime Chávarri

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha anunciado este viernes que la última película del cineasta Jaime Chávarri, titulada "La manzana de oro", ha sido excluida de la Sección Oficial de la próxima edición por incumplir el Reglamento del certamen con su exhibición previa en otro festival español.

En un comunicado, Seminci ha detallado que esta cláusula figura en el artículo 5 del Reglamento, donde especifica que las invitaciones que cursa la organización a cada película implica que la misma no podrá ser proyectada en ningún otro festival de España antes de hacerlo en el de Valladolid.

La Seminci ha asegurado que este artículo se ha incumplido al ser presentada la cinta este viernes en otro festival español sin que los productores informaran previamente de esta circunstancia a la dirección del festival vallisoletano.

Esta película suponía la vuelta a la pantalla de Jaime Chávarri después de 17 años de silencio.

Será el próximo 22 de octubre cuando arranque la 67ª edición de la Seminci, con la proyección de "No mires a los ojos", una adaptación de Félix Viscarret sobre una novela de Juan José Millás, que junto a otras 20 cintas formaban la Sección Oficial, de la que ahora se descuelga el filme de Chávarri.

El cine hispanoamericano optará a la Espiga de Oro con "Clementina", primer largo de ficción y estreno europeo de los argentinos Constanza Feldman y Agustín Mendilaharzu.

En liza figuran también metrajes distinguidos recientemente en otros festivales, caso del surcoreano Park Chan-wook, que lo hará con "Decision to leave", distinguida en Cannes con el premio al menor director; y la indonesia Kamila Andini, que presentará "Before, now & then", cuya actriz Laura Bauki recogió en Berlín el galardón a la mejor actuación de reparto.

En esa nómina de distinguidos se encuentra también el belga Felix van Groeningen, que junto a la actriz Charlotte Vandermeersch, defenderán "Las ocho montañas", último premio del Jurado en Cannes; mientras que el francés Mikhaël Hers esgrimirá "Los pasajeros de la noche" y el chino Li Ruijun hará lo propio con "Return to dust", cintas seleccionadas en la última Berlinale.

Además de la argentina "Clementina", siete títulos de la sección oficial son de nuevos autores: "Alma viva", ópera prima de la francesa de origen portugués Cristèle Alves Meira; "The quiet girl", primer largo del irlandés Colm Bairéad; "Beautiful beings", segundo trabajo del islandés Guodmundur Arnbar Guomundsson; y "Falcon lake", con el que se estrena la canadiense Charlotte Le Bon.

Los tres títulos restantes en ese apartado son "Nothing", de los daneses Trine Piil y Seamus MacNally; "Pamfir", primera incursión en el largo del ucraniano Dmtryo Sukholytyy-Sobchuk; y "El caftán azul", de la marroquí Maryam Touzani.

Aparte de Touzani regresarán a Valladolid cineastas premiados en ediciones precedentes, también con la mira puesta en la Espiga de Oro, como el sueco Tarik Saleh, ahora con "Boy from heaven"; el iraní Jafar Panahi, que estrenará en Seminci "No bears", merecedora en la Mostra del premio especial del jurado; y el polaco Jerzy Skolimowsky, con "EO", distinguida en Cannes con el mismo galardón.

Finalmente, fuera de concurso participarán en esta Sección Oficial "Almas en pena en Inisherin", del británico Martin MacDonagh y por el que Colin Farrell ganó la Copa Volpi al mejor actor en la pasada Mostra de Venecia; y "L'Inmmensità", del italiano Emanule Crialese y protagonizado por Penélope Cruz. Un tercer filme, aún por anunciar, clausurará la 67ª Seminci el 29 de octubre.

Cinco de los largometrajes seleccionados que aspiran en Valladolid a la Espiga de Oro también han sido seleccionados por sus respectivos países para los Óscar de 2023: Irlanda ("The quiet girl"), Polonia ("EO"), Portugal ("Alma viva"), Suecia ("Boy from heaven") e Islandia ("Beautiful beings").