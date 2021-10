Seminci premiará con una Espiga Verde al ganador de sección Cambio Climático

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), por sexto año consecutivo, distinguirá con una Espiga Verde al ganador de la sección Cambio Climático en la que del 23 al 30 de octubre competirán siete documentales y dos cortometrajes de ficción, han informado este lunes fuentes de la organización.

Tres producciones españolas disputarán este galardón dentro de una sección que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias perjudiciales del cambio climático y la necesidad de proteger el planeta frente a esta amenaza.

Se trata de "De Quijotes y semillas", un documental de Patxi Uriz y Jordi Matas sobre el viaje en bicicleta realizado por el cocinero Santi Cordón y el permacultor malagueño Alberto Marín, para llamar la atención sobre los últimos hortelanos de Navarra.

Adán Aliaga concursará con "Posidonia", el nombre del ser vivo más longevo del planeta, que habita en la isla de Tabarca, frente a la costa alicantina de Santa Pola, mientras que el realizador Pere Puigbert presentará "El vent que es mou" con el protagonismo de Remei, una anciana que ha residido toda su vida en un pueblo del norte de Cataluña.

Los documentales restantes analizan la vinculación entre el ser humano y otras especies del planeta como "Animal", del francés Cyril Dion; reflexionan sobre la problemática nuclear, caso de "I'm so sorry", del chino Zhao Liang; abordan la escasez del agua potable, como hace el checo Pavel Borecky en "Living water", y la finesa Tuija Halttunen en "How to kill a cloud".

Las demás cintas a concurso son los cortometrajes de ficción "Aska", de la canadiense Clara Milo, y "Naya, el bosque tiene mil ojos", del holandés Sebastian Mulder.

El jurado estará compuesto por David Baute, ganador de la Espiga Verde el año pasado con "Éxodo climático" y director del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC), además de Migue López Cabanas, secretario de la junta directiva de Greenpeace España, y de la periodista de RTVE Sandra Sutherland.

La sección Cambio Climático de la Seminci cuenta con el apoyo de Greenpeace España, la Asociación Estatal de Cine (AEC), Ecologistas en Acción, el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) y el Ayuntamiento de Valladolid.