"Semillas", la "ida de cabeza" de David Aja y Ann Nocenti

Pilar Martín.

Extraterrestres, humanos y dos mundos separados por un muro, uno dominado por la tecnología y otro que la rechaza es el trasfondo con el que David Aja y Ann Nocenti han creado "Semillas", historia en la que salvar las últimas semillas de la humanidad está en juego, una trama donde se les "ha ido la cabeza un poco".

Así lo reconoce entre risas Aja a Efe desde Valladolid, su ciudad natal (1977) y desde la que salen las portadas y cómics sobre Batman que realiza para DC, pero la misma urbe desde la que durante un año también ha trabajado codo con codo con Nocenti (Nueva York, Estados Unidos, 1975) en "Semillas" (Astiberri).

Una novela ésta que ha sufrido las consecuencias de la pandemia sanitaria porque, según cuenta el vallisoletano (dibujante, entre otros, de "Ojo de Halcón"), ambos autores empezaron a hablar sobre esta historia en 2016, la comenzaron a hacer en 2018 y fue finalizada en 2019. Luego llegó la realidad que nos domina en la actualidad y lo que iba a ser una novedad el año pasado se ha retrasado a inicios de éste.

"En un principio fue Ana la que empezó la historia con las 'fake news' de protagonistas, iba a ser una trama periodística, pero justo ganó Donald Trump y de repente las 'fake news' estuvieron a la orden del día y dijimos que no podíamos hacer un cómic solo de esto. Así que como a mí me gusta mucho el tema distópico, el tema de los j, y Ana estaba muy involucrada en el tema de la ecología nos centramos en este eco-thiller de ciencia ficción", dice Aja.

Con la etiqueta ya adjudicada por el propio autor, esto es lo que el lector se va a encontrar en esta edición española en la que la editorial Astiberri ha creado una portada en la que anuncian lo que realmente es este trabajo: una obra inquietante.

En concreto, en "Semillas" Aja y Nocenti cuentan la historia de un mundo destruido donde un grupo de rebeldes románticos se ha alzado contra una sociedad en la que la tecnología se ha adueñado de la vida. Dos mundos separados por un muro y en el que un grupo de extraterrestres con escafandra y armas en manos quieren hacerse con las últimas semillas de la humanidad.

Y en este ambiente es el que vive una reportera, Astra, que descubre una relación entre un extraterrestre y una humana, una relación que pone en peligro la humanidad.

Una novela gráfica de intriga con mensajes sobre el ecologismo, la naturaleza humana y el amor donde ninguno de sus autores ha querido poner de manifiesto en que posición de estos mundos se encuentran.

"El tema no es blanco y negro (...). Tecnología y ecología pueden convivir, otra cosa es la relación que tenemos los humanos con nuestro entorno. Damos muchas pistas pero no juzgamos a nadie, no es una novela donde hay buenos y malos, todos tienen sus grises, incluso contradictorios", afirma Aja sobre este cómic en el que las referencias cinematográficas y fotográficas, con una clara influencia del "expresionismo alemán", son continuas, y de ahí que el tono sepia, junto al blanco y negro, sea el protagonista.

"Al ser una obra personal íbamos haciendo lo que nos gustaba y hemos metido nuestras inquietudes para que beneficiasen a la historia. El papel mate, los colores y la portada ayudan a contar la historia de ese mundo oprimido, claustrofóbico y que huele mal. Aquí estaba más interesado en el efecto de la luz para crear ambientes que en otros cómics como 'Ojo de Halcón'", explica el dibujante.

Según reconoce Aja, "Semillas" no se trata de una obra de "consumo rápido", sino que lo que pretenden ambos autores es "causar reflexiones para que la gente piense": "Es una obra densa y que invita a relecturas porque, incluso yo mismo, releyéndola encuentro cosas nuevas. La interpretación da juego", matiza sobre esta obra, su primera como autor, ya que no solo ha hecho toda la parte artística, sino que ha estado implicado en el guión al 50% junto a Nocenti, con quien ha trabajado anteriormente en títulos como "Daredevil".

Con críticas muy positivas en el mercado estadounidense, "Semillas" es una obra autoconclusiva, pero Aja avisa de que igual alguno de sus personajes tiene un guión propio que podremos ver en el futuro.