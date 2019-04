La semana nupcial cierra puertas con más visitas y presencia internacional

Un total de 22.000 visitantes, 2.000 más, y la presencia de 429 firmas, el 74 % de ellas internacionales, un 6 % más, han permitido a los organizadores de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week cerrar las puertas de lo que consideran "la mejor edición de su trayectoria".

El salón ha puesto este domingo punto final a una edición que ha contado con 22.000 visitantes, 2.000 más que en 2018, que han podido contemplar los desfiles de 35 firmas y más de 28.000 vestidos y complementos expuestos.

El salón ha contado con la oferta de más de 429 firmas, un 15 % más que el año pasado, el 74 % internacionales de 34 países, 6 puntos porcentuales más con respecto a 2018.

Han asistido al certamen más de 1.300 compradores estratégicos, contactados directamente por el salón, el 86 % internacionales, procedentes sobre todo de Italia, Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y Brasil, todos países objetivo del salón en su proceso de internacionalización, según ha informado Fira de Barcelona.

En el salón se han exhibido las creaciones para la próxima temporada primavera/verano 2020 de las grandes marcas líderes del mercado, como Jesús Peiró, Pronovias y Rosa Clará, Cristina Tamborero; Sophie et Voilà; Carlo Pignatelli; Isabel Sanchís; Marylise & Rembo Styling; Inmaculada García; Isabel Zapardiez; Ana Torres; Esther Noriega, Cymbeline; Marco & María; Yolancris; Ramón Sanjurjo, Carla Ruiz; Sonia Peña o Demetrios.

Otras marcas han participado este año por primera vez, como Marchesa, la firma norteamericana que ha presentado su colección Spring 2020, o The Atelier Couture, la brand de Malasia, y las americanas Maggie Sottero y Mori Lee, la israelita Flora, las españolas Aire Barcelona, Fely Campo, Bebas Closet, Sedomir Rodriguez de la Sierra; María Salas, Jacques Beauhamais, y la búlgara Julia Kontogruni.

La pasarela de 2019 ha acogido el desfile New Talent Show con las creaciones de jóvenes diseñadores, como las españolas Olga Maciá, Chiffon Atelier, Mireia Balaguer y Lorena Panea y los italianos Simone Marulli y Poesia Sposa.

La directora de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, Estermaria Laruccia, ha asegurado: "Tras su 29 edición -la quinta que organiza Fira de Barcelona- que cierra esta tarde, podemos afirmar que VBBFW ya es la cita líder a nivel internacional de la moda 'bridal' y de fiesta, el escenario donde se presentan las tendencias y el lugar donde se reúne la industria del sector nacional y mundial".

La presidenta de VBBFW, Marta Raich, ha asegurado que "esta edición ha marcado un antes y un después en el recorrido de VBBFW que, con determinación e ilusión, ha conseguido situarse en el 'front row' de las ferias y eventos mundiales dedicados a la moda nupcial".

Los ELLE International Bridal Awards 2019, organizados con la colaboración de VBBFW, se entregaron anoche en la sala Paraninfo de la Universidad de Barcelona, en un acto que presentó el diseñador de vestidos de novia y protagonista del programa televisivo Say yes to the dress, Randy Fenoli.

Los galardones, al talento y la excelencia en diversos ámbitos del mundo de la novia, en esta edición han reconocido las firmas españolas Rosa Clará -con el premio a la Mejor Trayectoria-, y Yolancris -con el galardón al Mejor Desfile de Moda-.

El italiano Peter Langner ha recibido el galardón al Mejor Vestido de Novia, por su Janet Dress, mientras el premio a la Mejor Colección para la Novia lo han compartido Antonio Riva, por Petals Collection, y Elie Saab, por su Bridal Springs 2019.

Por su parte, Tom Ford ha recibido al galardón a la mejor Colección para el Novio con sus creaciones de Primavera/Verano 2019, y la diseñadora inglesa Stella McCartney se ha llevado dos premios: uno a la Mejor Campaña de Promoción, y el segundo al Mejor Nuevo Talento Bridal.

Finalmente, la compañía TIFFANY & CO. ha sido reconocida como la Mejor Colección de Joyería por su "The Tiffany True Ring"; Il Pellicano Hotel de Porto Ercole (Italia) como el Mejor Resort para la Luna de Miel, y la italiana Anna Frascisco como la Mejor Wedding Planner.

La semana dedicada a la moda para novia, novio, fiesta y accesorios volverá del 20 al 26 de abril de 2020 en Fira de Barcelona para presentar las colecciones 2021 de las grandes firmas de la moda nupcial.