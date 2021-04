La Semana Cervantina celebra a Brines sin entrega de premio y muchos actos

El verso "Mi testigo, lector, pongo en tus manos" y otro de "El otoño de las rosas" de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, sirven de lema para la Semana Cervantina que no contará este año con la ceremonia de entrega en Alcalá de Henares (Madrid), pero sí con numerosos actos para celebrar el libro y la lectura.

María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, han explicado en rueda de prensa virtual los actos que se celebrarán en esta edición del Día del Libro y de la Semana Cervantina en los que, por segundo año consecutivo, no habrá la tradicional ceremonia de entrega presidida por los reyes del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares el 23 de abril.

Pero en esa jornada, tras no poder celebrarse el pasado año por la pandemia y este por el estado de salud de Brines, los Reyes acudirán a esa localidad madrileña para presidir la lectura dramatizada de clásicos del Siglo de Oro, junto con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Un acto en el que se proyectará un vídeo de Francisco Brines leyendo poemas suyos y tras el que los reyes realizarán una visita a la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes, junto con Luis García Montero.

Brines también se encargará ese día de leer las primeras líneas del Quijote en la vigesimoquinta edición de la Lectura Continuada del Quijote que organiza el Círculo de Bellas Artes, y que, por segundo año consecutivo, se celebrará de forma virtual.

"La situación actual no es, afortunadamante, la misma que hace un año, pero tampoco normal porque seguimos en un estado de alarma" y por eso todas las actividades de la programación tienen que priorizar la salud y la seguridad, ha indicado Gálvez, que ha destacado no obstante la intención de celebrar y visibilizar no solo el Día del Libro, sino toda la Semana Cervantina.

El verso "Yo sé que olí un jazmín en la infancia en la tarde, pero no existió la tarde", ilustrado por Sonia Pulido, Premio Nacional de Ilustración 2020, figura en carteles no solo en todas las lenguas oficiales del Estado, sino en otras lenguas que se hablan en España para celebrar el Día del Libro, ha explicado Gálvez.

Numerosas instituciones y asociaciones, organismos, bibliotecas, colegios y colectivos tomarán parte en esta Semana Cervantina con Francisco Brines como eje central, desde el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes y la Universidad de Alcalá de Henares a la Biblioteca Nacional, la Residencia de Estudiantes, la Universidad Complutense de Madrid, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Gremio de Editores, la Asociación Colegial de Escritores o la Fundación Brines, entre otras muchas.

Gálvez, que ha agradecido a Brines la generosidad que ha tenido con el Ministerio de Cultura, ha explicado que otra de las actividades que no podrá celebrarse este año es la tradicional rueda de prensa que el galardonado con el Premio Cervantes celebraba antes de la entrega en la Biblioteca Nacional por su delicado estado de salud.

La Semana Cervantina, que cuenta ya esta tarde del lunes con actividades, tendrá el martes uno de sus destacadas citas en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde seis reconocidos escritores y tres responsables de grandes editoriales depositarán en la Caja de las Letras sus respectivos legados en homenaje al libro.

Un legado que depositarán Antonio Muñoz Molina, Manuel Rivas, Bernardo Atxaga, Carme Riera, Luis Alberto de Cuenca y Cristina Fernández Cubas, así como Pilar Reyes (Alfaguara), Valeria Ciompi (Alianza Editorial) y Manuel Borrás (Pre-Textos) y en el que participarán también escritores como Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte y Rosa Montero.

Más de 60 actos se celebran en los diferentes centros del Cervantes, actividades con las que se celebrará el español y el resto de lenguas oficiales del Estado apostando además por los diferentes géneros literarios y otras disciplinas como el cine o la música.

El miércoles 21, además de celebrarse en Soto del Real (Madrid) un acto para el fomento de la lectura en centros penitenciarios, el Instituto Cervantes inaugura su espacio en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Alcalá de Henares.

Un espacio que dispondrá de más de 10.000 obras sobre metodología de enseñanza y aprendizaje del español y sobre lingüística aplicada, así como una sección de hispanismo, gramáticas, estudios sobre el léxico, historias de la lengua, libros de estilo y teoría sobre la traducción.

Además la Biblioteca de la sede del Cervantes en Alcalá de Henares se convertirá en la Biblioteca Patrimonial de la institución y estará destinada a la preservación y la investigación de fondos bibliográficos de las literaturas panhispánicas y que se inaugurará con una selección de poesía de la colección de Jesús Munárriz.

El jueves se presentará también en Alcalá de Henares la Antología de Francisco Brines "Como si nada hubiera sucedido", mientras que en la Residencia de Estudiantes se celebrará el encuentro "La poesía con Francisco Brines", en un homenaje de poetas al Premio Cervantes 2020.

Y en el Instituto Cervantes se presentará el libro "Historia del Caballero Encantado", primera versión del Quijote en chino, una joya literaria de 1922 que se publica ahora en español en una edición para España y Argentina.