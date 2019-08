Seis óperas primas seleccionadas para Cine en Construcción del Zinemaldia

El Festival de Cine de San Sebastián ha seleccionado este año para su apartado Cine en Construcción seis óperas primas que firman realizadores latinoamericanos que necesitan apoyo para afrontar la fase de postproducción de sus proyectos.

Los filmes elegidos son "El árbol rojo", de Joan Gómez (Colombia, Panamá, Francia); "Las vacaciones de Hilda", de Agustín Banchero (Uruguay, Brasil): "Madalena", de Madiano Marcheti (Brasil); "Nudo Mixteco", de Ángeles Cruz (México); "Os caminhos do meu pai / The Paths of my Father", de Mauricio Osaki (Brasil, Polonia), y "Sin señas particulares", de Fernanda Valadez (México).

Estas películas han sido elegidas entre 185 trabajos presentados a esta convocatoria, ha informado el certamen donostiarra en un comunicado.

Cine en Construcción es una iniciativa bianual que el Zinemaldia desarrolla junto a Cinélatino- Rencontres de Toulouse con el objetivo de impulsar el cine de América Latina.

Cuatro películas que han pasado por San Sebastián y Toulouse en citas anteriores participarán este año en otras secciones del Festival donostiarra.

En Horizontes Latinos competirán "El Príncipe", del chileno Sebastián Muñoz, seleccionada en la Semana de la Crítica de Venecia; "Agosto", del cubano Armando Capó, que también estuvo en el Foro de Coproducción y Cine en Construcción 32; y "Los Tiburones", de la uruguaya Lucía Garibaldi, ganadora en Cine en Construcción 34 y premiada en Sundance y Guadalajara.

"Algunas bestias", del chileno Jorge Riquelme, premiada en Cine en Construcción en Toulouse, participará en New Directors.