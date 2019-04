SED estrena su EP "Aves de museo", terapia para convertir problemas en música

(corrige la NA2151 en el noveno párrafo: el nombre de la productora es Villa Valencia)

El músico canario Sergio Delgado, SED, estrena el próximo viernes en plataformas digitales su EP "Aves de museo", una colección de seis canciones colorida e intimista, con propuestas pop, indie, rock y electrónica, para acompañar cualquier estado de ánimo, ya sea amor, desamor, superación o tristeza.

"Intento ser positivo; componer me sirve de terapia para que un problema se convierta en una canción", ha dicho Delgado en una entrevista con Efe realizada en Madrid, donde el artista vive y trabaja desde hace más de diez años.

Musicólogo y productor musical, Delgado se inició a los cinco años en el piano; poco después se dio a la guitarra y al final entendió que siempre se dedicaría a cantar y componer; produce sus propias canciones y las de grupos como El buen hijo, con quienes participa en la banda sonora de la aclamada serie "Paquita Salas", y otros como CommonPlace o Borque.

Desde que llegó a Madrid desde su Tenerife natal, Delgado ha desarrollado su faceta como músico de estudio junto al productor Manuel Colmenero (Vetusta Morla) pero su colaboración más reciente ha sido en el álbum "Oh Long Johnson", de Miss Caffeina, con cuyo vocalista tuvo una conexión especial.

"Alberto Jiménez me traía canciones, yo se las producía y le daba ideas para el sonido de la banda (...) él luego me devolvió esa colaboración cantando 'Paso vital' conmigo".

SED es el nombre del proyecto artístico de un estilo de vida y de un modo de entender la música: "Me gusta que detrás de una canción haya una intención creativa, compositiva y artística, más que otros tipos de intereses", apunta el canario, que no tiene un proceso de composición único.

"A veces parto de una melodía que he compuesto, o de una letra, o una idea de algo que he hecho en el ordenador con los cacharros. Me gusta la buena música -aclara- y eso incluye todos los géneros musicales, si están bien compuestos y bien tocados".

Así, "Aves de museo" dedica cada una de sus canciones a la historia de un amigo: "Regaliz", habla de la reconciliación; "Pinchadiscos", narra la historia de un dj venido a menos; "Lazo cerrado", es una oda al optimismo de volver a enamorarse, y "Marina", es para una chica única y "con una manera auténtica de vivir la vida".

Con ellas, "Paso vital", una canción que SED compuso para la boda de su primo, y "Ballena varada", sobre su propia ruptura con su ex pareja; temas "estrella" del EP que se acompañan de sendos videoclips producidos por Villa Valencia.

"Empecé a componer estas canciones hace unos tres años y me salieron como 25, pero decidí centrarme en seis. Me suele costar componer en abstracto, lo hago para personas reales. Lo que escribo -confiesa- siempre es de una pulsión de algo que he vivido".

"Tengo una certeza absoluta en mi vida y es que, pase lo que pase con mi proyecto musical, yo voy a ser músico; me ubicaré como artista, compositor o tocando en otros grupos, no sé. Vivir en el futuro de la música, ojalá sea de mis canciones, para mi ya es el éxito", proclama el treintañero.

SED se declara una persona tranquila que saca en el escenario "muchas otras cosas"; vive el directo "con pasión y entrega" y lo que más le importa es comunicar con el público desde el punto de vista sensorial y emotivo.

"Me gusta que la banda suene perfecta y mi deseo es que sea una vivencia que signifique algo para los que vienen a vernos y para los que tocamos", y así lo demostrará el próximo día 24 de abril en su presentación en la mítica sala madrileña Siroco, donde prepara "una puesta en escena muy especial".