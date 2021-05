El sector musical urge el desarrollo y aprobación del Estatuto del Artista

Martirio, Rosendo, Manolo García o Fito Cabrales, son algunos de los más de diez mil profesionales del sector musical que se han sumado a la campaña #soloesmúsica con el objetivo de sensibilizar sobre la "trascendencia" de la música en la vida así como demandar el desarrollo del Estatuto del Artista.

"Los músicos no somos ni más ni menos que nadie", así arranca el manifiesto hecho público hoy y que encabeza la campaña #soloesmúsica, una iniciativa con la que quieren manifestar que la música es "generadora de emociones y sentimientos", así como una "protección y compañía frente a la adversidad" y "elemento de cohesión de toda la comunidad".

Asimismo, en el manifiesto facilitado a Efe por la Sgae, los músicos desarrollan los motivos por los que se ha decidido emprender esta iniciativa. "Como seres humanos", dicen, comparten con el resto de la sociedad "respirar, trabajar, cobrar lo justo para pagar las facturas a tiempo", así como "disfrutar de buena compañía en la terraza del bar de al lado" o "ayudar a reconstruir" el país.

Y, en concreto, en el manifiesto demandan, con el objetivo de "paliar la terrible situación" que atraviesa el sector de la música, que se desarrolle y apruebe "en el menor plazo posible de tiempo" el Estatuto del Artista, que se regule el ámbito digital para que los creadores musicales reciban una "justa remuneración por su trabajo", o que existan "apoyos efectivos" que cubran sus "necesidades reales" mientras los escenarios "sigan callados".

En la lista de firmantes también aparecen otros artistas como Carlos Goñi, Esperanza Fernández, Nacho Campillo, Aurora Beltrán, Jorge Pardo, Nacho Tarrés, Najla Shami, Nacho García Vega, Diego Vasallo, Jordi Savall, Gerardo Núñez, Max Suñé, Carlos Segarra o Cantores de Híspalis.

La campaña ha sido lanzada por la Unión de Músicos (UdM), como partícipe de la Mesa de Federaciones de Músicos que representan a más de 25 asociaciones profesionales, y cuenta con el respaldo de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) y la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE).

La iniciativa, que propone una "reflexión" en torno a la figura y el papel del músico y sobre la "consideración y el respeto" que la sociedad otorga a su trabajo, se canaliza a través de la página web www.soloesmusica.com y se desarrollará también a través de las redes sociales.

Entre otros materiales, la campaña cuenta con vídeos grabados por numerosos músicos, como Diego Vasallo, quien confiesa que tras casi cuatro décadas de trayectoria profesional todavía se pregunta por qué la música "conmueve tanto" y por qué "acompaña durante toda la vida".

Por su parte, la cantante, guitarrista y compositora Aurora Beltrán, desvela cómo su primera guitarra, un regalo de su padre, le salvó la vida tras contraer a los siete años una extraña enfermedad que la mantuvo inactiva durante dos años: "Me salvó, me salvó de esos ratos interminables. Quizá sólo fuera música, pero qué no es música", dice en la grabación. EFE