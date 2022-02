Sebastián Yatra presenta 'Dharma' y se confiesa en una charla íntima en CADENA100 junto al coach Curro Cañete

'Dharma' es el tercer álbum de estudio del cantante colombiano Sebastián Yatra. 17 canciones muy diferentes entre sí, con variedad de géneros y en las que el artista se desnuda emocionalmente, mostrando su lado más cercano y personal. Una perspectiva que comparte en 30 minutos de charla imprescindibles junto al Curro Cañete, uno de los escritores y coach del momento en nuestro país, que ha ayudado a miles de personas a través de sus libros y charlas a encontrar la felicidad y vivir en el presente ''sin miedo a nada''.

Yatra se sienta cara a cara con Curro y se deja llevar, dejando las emociones fluir y trata algunos de los temas claves de la vida: el amor, el miedo, la fe, la salud mental. Una charla profunda, generosa y honesta, donde conoceremos 'Dharma' y a Sebastián Yatra desde otro punto, el más humano y el legado que prevalecerá para siempre.

Tiene solo 27 años, pero ya suma casi una década en la industria musical. Sebastián ha trabajado duro para estar en el pódium de la música latina a nivel global. Sin embargo, eso es algo que no le hace perder el foco, porque él tiene claro lo realmente importante en su vida. Para él, este disco ha llegado en el momento justo y es que a lo largo de estos tres años de creación la vida le ha ido dando respuestas y llevando por nuevos caminos hasta llegar a 'Dharma'. ''Con honestidad, Dharma, significa la aceptación de la realidad y aceptar los sentimientos por lo que son.

''Con honestidad, Dharma, significa la aceptación de la realidad y aceptar los sentimientos por lo que son. Sin miedos y así los tengas, tener que afrontarlos. Es la única manera de que se vayan. Aceptación. Aceptarme yo como soy y con los compositores con los que he trabajado en este disco. Hemos sido todos bastantes generosos para compartir cosas personales y poder llegar a un mensaje verdadero que ofrecer a la gente, no plástico. Principalmente, la magia del disco está ahí'', explica. ''En los últimos 15 años, creo que he crecido mucho como compositor y me he quitado muchas capas. A veces queremos dar tanto para hacer sentir o llegar a la gente, que perdemos esencia y en esta ocasión he querido quitarme capas y vibrar en el amor y la verdad'', reconoce con sinceridad el artista.

Aquí puedes disfrutar de Sebastián Yatra charlando con Curro Cañete en CADENA100

El momento más poderoso de Sebastián Yatra tras despojarse de uno de sus mayores miedos: ''Ir de frente''

Sebastián Yatra: ''Rezo cada noche desde que tengo 12 años y cada vez tengo una relación con Dios más bonita''